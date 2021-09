Ejecutivos de Univisión estarían con los ojos puestos en Clarissa Molina por su novio

La reputación de Vicente Saavedra no ha agradado demasiado a los productores de ‘El Gordo y la Flaca’

¿Su noviazgo afectará a la imagen de la conductora de Univisión? Le dan ultimátum El programa 'Chisme en Vivo' no deja de informar sobre lo que está pasando con Clarissa Molina desde que anunció su novio Vicente Saavedra a quien ya lo procede su mala reputación con las mujeres y los escándalos por lo que no está de sorprenderse cuando ahora ejecutivos de Univisión le dieron supuesto ultimátum a la conductora de El Gordo y la Flaca. Justo cuando el exproductor de El Gordo y la Flaca enfrenta demandas por acoso sexual, Tania Charry hace supuestos negocios con Larry Ramos, ahora Clarissa Molina está en el ojo del huracán desde que anunció que estaba de novia con Vicente Saavedra quien tiene problemas con sus ex mujeres y hasta una demanda por ligarle a supuesto asesinato. Clarissa Molina ¿en problemas por su novio? ¿Será que la relación le costará a la conductora y ex reina de belleza su puesto en la empresa para la que trabaja? Según reportes de Javier Ceriani, la productora de El Gordo y la Flaca, así como ejecutivos de Univisión no están contentos con la reputación del novio de Clarissa Molina. Por lo anterior, aseguran que ya le pusieron un ultimátum a tal grado de intentar que decidiera si su relación con Vicente Saavedra o seguir en el programa… Pero aparentemente, a Clarissa Molina no le importa el qué dirán pues se encuentra bastante enamorada.

Clarissa Molina no le importa lo que digan de su novio Vicente Saavedra ¿Será que van a correr a Clarissa Molina de El Gordo y la Flaca, así como de Univisión? A ella parece no importarle lo que digan de su novio ni la reputación que tiene de presunta violenta contra sus ex mujeres, madres de sus hijos, así como la supuesta complicidad que habría tenido con Ozuna para asesinar al cantante Kevin Fret. “Anoche mismo capturamos estas imágenes de la casa del señor Vicente Saavedra donde se ve a ella con las pulseras esas Cartier llenas de brillantes, y el perrito de él, ahí ella dice: Primero ante todo es el amor aunque el día de mañana me traigan como traen a la Ninel Conde, a pesar de que me están advirtiendo y no entiendo…”, aseguró Elisa Beristain.

La conductora de El Gordo y la Flaca se la pasa en casa de Vicente Saavedra En las imágenes presentadas por ‘Chisme en vivo’ grabadas de las historias de Instagram de Clarissa Molina, se puede ver cómo la conductora está acariciando muy a gusto al perrito de Vicente Saavedra en su casa y escribe ‘Quiero más amor please’, en clara señal de que todo va viento en popa pese a los reportes de la reputación del empresario. Javier Ceriani comentó: “Recuerden que este señor tiene dos ex mujeres que lo llevaron a la corte por violencia doméstica, una le tiene una orden de restricción, otro chico lo tiene querellado por homofobia y violencia en el aeropuerto, ojo y además de todo lo que tiene por Ozuna…”, aseguró.

Se encienden las alarmas por Clarissa Molina y su novio ¿Serán ciertas todas las acusaciones contra Vicente Saavedra? Entre que se sabe si cierto o no, la gente no deja de opinar y se encienden las alarmas por Clarissa Molina: “Guerra avisada no mata soldado!! Pensé que Clarsisa era más inteligente y más selectiva!”, “Cuando la pongan como colador ahí los padres van a subir y mucho”, “Bueno mi Clari investiga ese hombre ni tanto, el amor ni tanto el dinero la tranquilidad no tiene precio, está muy jovencita para tener un problema así, te falta mucho por conocer chicos te harán sufrir”. “Apoco tiene que pedir permiso a los jefes en el trabajo para andar con alguien? Nadie sabe cuál es su plan – ya fue reina de belleza ya es conductora de televisión pero le falta este empujón para subir un poquito más o mucho – tal vez solo van a ser ruido y después se aleja de él”, “Que necesidad tiene esa niña soltera, sin hijos , joven meterse con esa cosa”, “Dominicana al fin va a lo suyo la Plata eso es lo que ve y le interesa ante todo, el man está bueno y todo pero para tirarte de cabeza así es por hay interés más fuerte que disfrute total es su vida”, expresaron más personas.

El fuerte historial del novio de Clarissa Molina Apenas Javier Ceriani y Elisa Beristain de Chisme en Vivo descubrieron la identidad del novio de Clarissa Molina, a la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ no le quedó de otra más que aceptarlo y contarlo en su programa, pero ahora se destapan nuevos secretos de Vicente Saavedra. Cuando Clarissa Molina dijo apenada y emocionada que estaba muy entusiasmada y que hasta para ‘formalizar’ el noviazgo, Vicente Saavedra le había dado un anillo, pero no de compromiso, la gente comenzó a advertirle sobre el serio pasado que tiene el exmanager de Ozuna, pues su ex mujer le tiene terror. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJERON DEL NOVIO DE CLARISSA MOLINA

Vicente Saavedra tiene un pasado turbio con su ex mujer A través del programa ‘Chisme en Vivo’ dieron cuenta de los diversos escándalos y problemas en los que estuvo implicado hace unos años el novio de Clarissa Molina, a quien le advierten que piense bien antes de enamorarse más, pues las cosas podrían terminar no de una buena manera para la conductora. Lo más fuerte es que la ex mujer de Vicente Saavedra y madre de una de sus hijas, le tiene terror y tan es así que este demanda de por medio y hasta aseguró que si algo le llagara a pasar a su integridad física, responsabiliza de manera directa al ahora novio de la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’.

Vicente Saavedra, fue ex manager de Ozuna y lo implicaron en asesinato de cantante Según lo reportado por ‘Chisme En Vivo’, Vicente Saavedra es de Puerto Rico, tiene 38 años, padre de tres niñas y tiene propia disquera con diversos artistas, además de consultor de cantantes como Olga Tañón, Nicky Jam y Anuel AA, responsable de lanzar a la fama a Ozuna, pero luego del escándalo de asesinato en que los implicaron, decidieron terminar su relación laboral en 2019. Pero el tema de la ex mujer de Vicente Saavedra tiene a todos preocupados por cómo terminaron… Pues en 2013, Lynette Chico, conductora y modelo entonces pareja del productor, denunció violencia de género y aseguró temer por su vida ante el supuesto maltrato que le hizo el ahora novio de Clarissa Molina.

La ex mujer del novio de Clarissa Molina denunció violencia a manos de él “Jamás me imaginé estar así en esta situación con él… Vicente se ha parado a decir muchas cosas que no son ciertas, a difamarme, a mí me sorprende todo esto de él”, aseguró en ese entonces Lynette Chico por el pleito legal que traía contra Vicente Saavedra por violencia y por su hija. Desde 2013 hasta 2019, las cosas entre Vicente Saavedra y su ex fueron escalando a más, hasta que el asistente de Lynette denunció amenazas, intimidaciones de parte del manager y lo demandó… Sin embargo, lo más turbio vino en ese año cuando en el punto máximo de la carrera de Ozuna, del que el novio de Clarissa Molina era manager, se le señaló como autora junto con Saavedra de la desaparición y luego muerte del cantante Kevin Fret.

El novio de Clarissa Molina fue manager de Ozuna y lo implicaron en asesinato “Claro estoy que yo sé que sí, que él (Ozuna) mandó a matar a mi hijo en complicidad con Vicente Saavedra, él lo sabe muy bien en su conciencia, son cómplices de un crimen que ellos saben que se pasaron de la raya, ellos no tenían que hacer eso y que quede claro que la mano De Dios va a caer sobre de ellos”, aseguró en 2019 la madre de Kevin Fret. Sin embargo a tales acusaciones, Vicente Saavedra respondió cuando fue a declarar: “Imagínate cómo me siento yo cuando realmente a lo que yo me dedico es a manejar artistas desde hace 18 años de vida, tengo 3 hijos, soy una persona con mucho carácter fuerte pero yo sé que el que me conoce sabe que no somos así, por lo menos hablando de mi y de Ozuna… entiendo el dolor de la persona, entiendo su luto, pero a la misma vez esto es doloroso para nuestros familiares que nos expongan en una situación como esta…”, manifestó el ahora novio de Clarissa Molina en aquel momento.