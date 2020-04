Un hombre de Wyoming se ha convertido en la primera persona del estado en morir a causa del COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, reseñó The Associated Press.

Durante casi dos semanas, Wyoming fue el único estado de EE. UU. sin muertes conocidas por el virus que causó la enfermedad COVID-19.

La muerte del hombre del condado de Johnson fue anunciada el lunes por el Departamento de Salud de Wyoming.

El “hombre mayor” tenía problemas de salud que lo ponían en mayor riesgo de complicaciones por el virus y había sido hospitalizado en Buffalo, en la parte centro-norte del estado menos poblado de la nación, dijeron funcionarios de salud.

Wyoming's first death related to COVID-19 was reported today along with 5 new cases. We must continue to be vigilant about following public health guidance and social distancing, particularly because this disease is so dangerous to those who are most vulnerable. #StaySafeStayHome pic.twitter.com/KFhBIxsTSO

— Governor Mark Gordon (@GovernorGordon) April 13, 2020