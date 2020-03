El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este sábado que restringirá los viajes a Reino Unido a Irlanda por temor a la propagación del coronavirus y aseguró que también está considerando limitaciones a vuelos a nivel interno.

Varios medios estadounidenses estaban informando de la nueva decisión de la Administración respecto a Irlanda y Reino Unido y, preguntado sobre ello en una rueda de prensa, el mandatario respondió: “Estamos evaluando esto seriamente, sí, de hecho, lo hemos evaluado y va a ser anunciado”.

Donald Trump, que compareció con una gorra con las letras “USA”, dijo que también evalúa límites a los vuelos domésticos, pero no ofreció más detalles.

Apenas unos minutos después, en la misma rueda de prensa, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, hizo oficial las nuevas restricciones.

“El presidente, dijo, ha tomado la decisión de suspender todos los viajes a Reino Unido e Irlanda a partir de la medianoche del lunes, hora de la costa este de EE.UU.”.

Pence explicó que Trump tomó esa decisión tras recibir una “recomendación unánime” de expertos médicos.

En Reino Unido, se han registrado mil 440 casos de coronavirus y 21 personas han fallecido, según cifras oficiales; mientras que, en Irlanda, hay 90 infectados, de acuerdo al Ejecutivo irlandés.

Mike Pence detalló que la medida afectará a ciudadanos extranjeros, mientras que los estadounidenses y aquellos que residen en el país de manera permanente podrán seguir viajando.

Esta nueva iniciativa amplía la prohibición que Trump ya había decretado para toda Europa y que entró en vigor esta pasada medianoche hora local (04.00 GMT).

Desde esta medianoche y por un periodo de al menos 30 días, no podrán ingresar en el país los ciudadanos extranjeros que hayan estado en alguno de los países pertenecientes a la zona Shengen durante los 14 días previos a su viaje a territorio estadounidense.

Just finished a meeting on Covid-19 in the Situation Room, news conference coming up shortly. https://t.co/JaNDpyMWjL pic.twitter.com/x9lSEXjnea

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2020