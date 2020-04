El gobernador de Nueva York rechazó el martes la aseveración de Donald Trump de que el presidente de Estados Unidos tiene una autoridad “total” para ordenarle a los estados cuándo reanudar sus actividades económicas en medio de la crisis por el coronavirus, afirmando que el mandatario no es un monarca.

“No tenemos rey”, declaró el gobernador Andrew Cuomo en un programa de televisión matutino del canal NBC.

“Tenemos un presidente. Ese fue un acontecimiento histórico. Nos evitamos tener un rey y George Washington fue presidente, no rey. Así que el presidente no tiene una autoridad total”, añadió el gobernador.

This morning, New York Gov. Andrew Cuomo explicitly threatened legal action against the administration if Trump "ordered me to reopen in a way that would endanger the public health" of New Yorkers https://t.co/4NOowsLgjr pic.twitter.com/wNOJhtwtTr

Cuomo, que es demócrata y cuyo estado se ha convertido en el epicentro de coronavirus en Estados Unidos, refutó así la declaración de Trump de que “cuando alguien es presidente de los Estados Unidos, su autoridad es total”.

“Eso no es así”, afirmó Cuomo.

Cuomo says Trump's angry tweets remind him of a poster in his grade school that said, "Suppose they gave a war and nobody came."

"The president will have no fight with me. I will not engage it," he says. pic.twitter.com/k4GFjI7oRj

— Aaron Rupar (@atrupar) April 14, 2020