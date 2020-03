Coronavirus Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donó su sueldo de tres meses al Departamento de Salud para ayudar a combatir el coronavirus.

Así lo hizo saber vía Twitter la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, en un mensaje en Twitter.

President @realDonaldTrump made a commitment to donate his salary while in office. Honoring that promise and to further protect the American people, he is donating his 2019 Q4 salary to @HHSGov to support the efforts being undertaken to confront, contain, and combat #Coronavirus. pic.twitter.com/R6KUQmBRl1

— Stephanie Grisham (@PressSec) March 3, 2020