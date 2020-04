En plena emergencia por coronavirus, y en aparente violación a la cuarentena, seis personas resultan heridas y terminan en un hospital, tras tiroteo masivo (fiesta) que se origina en un complejo de departamentos en East Bakersfield, California, las autoridades del Condado de Kern han dicho que no se tiene claro cuántas personas dispararon a la gente, pero ya se iniciaron las investigaciones del caso, de acuerdo a información que se publica en el portal de ABC 7.

Aunque en un principio se dijo que era un tirador, al parecer algunos testigos informan que pueden ser más de tres, y que utilizaron un automóvil de color blanco para retirarse de manera inmediata en cuanto terminaron de disparar a varias personas que se encontraban en una fiesta.

Tras los disparos todo fue confusión y temor, algunas personas se refugiaron donde pudieron ante las ráfagas que descargaron los hombres armados, fueron segundos de desesperación que al terminar, de inmediato se dieron cuenta de las personas heridas durante el tiroteo.

Tras la retirada de los agresores, las personas del lugar llamaron al servicio de emergencias 911 para informar de lo sucedido, además de solicitar la presencia de personal médico para socorrer a los heridos, en cuestión de minutos llegaron las ambulancias y agentes policiacos a cargo del sheriff del condado de Kern.

Los paramédicos llegaron y comenzaron a estabilizar a los heridos, para luego trasladarlos a un hospital de la localidad, las autoridades creen que las seis personas lesionadas podrán recuperarse, ya que las heridas parecen no poner el riesgo sus vidas, sin embargo están bajo observación médica.

Los hechos al parecer sucedieron alrededor de la medianoche del sábado pasado. Los agentes investigadores llegaron al lugar de los hechos y levantaron casi 100 casquillos percutidos que realizaron los agresores, por lo que se acordonó el área se procedió a levantar todo tipo de evidencia que ayude a la localización de los responsables.

Las autoridades indicaron que buscaban a uno de los presuntos, luego de que se hiciera el reporte hecho por los testigos del tiroteo, aunque aun se desconocían sus identidades.

Algunos medios de comunicación dijeron que en la fiesta había alrededor de 400 personas, lo que originó críticas en las redes sociales debido a que no se respeta el stay at home decretada en prácticamente todo el mundo debido a la propagación de coronavirus, como medida de prevención.

“…Especialmente cuando ves esto también. Un tiroteo en una fiesta con 400 personas en un apartamento. Durante una pandemia”, fue una de las criticas a la fiesta.

“Tenían 400 personas en un apartamento durante una pandemia. Lol … “Más de 400 personas estaban de fiesta en East Bakersfield el viernes por la noche, antes de que un tiroteo hiriera a 6 personas”.

Alguien más opinó: ” Este tiroteo es horrible. ¿Pero alguien preguntará por qué 400 personas estuvieron en una fiesta durante la orden de cierre de CA? WTF ? !Es por eso que Covid-19 no va a terminar, ¡put… egoístas!”

This shooting is horrible.

But is anyone going to ask why 400 people were at a party during CA lockdown order?

WTF?!

THIS is why COVID will not end, you selfish fucks! https://t.co/aHEakftH5s

— 🤘Schuylerocks🎸 (@schuylerocks) April 12, 2020