Coronavirus Telemundo. Un especial de Telemundo reunirá este sábado de manera virtual a artistas que incluyen a J Balvin, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, CNCO, Prince Royce y Farruko. El “Concierto en Casa” (#ConciertoEnCasa), organizado en respuesta a la pandemia del coronavirus, podrá verse a partir de las 7 pm hora del este (2300 GMT) en Telemundo, UNIVERSO y todas sus plataformas.

La idea es unir a las familias en cuarentena para que disfruten de las actuaciones musicales e intervenciones de artistas latinos del momento en estos tiempos difíciles, dijo la cadena el jueves en un comunicado.

“En medio de esta crisis, queremos ofrecerles a nuestros televidentes un especial de entretenimiento en familia alentador, que puedan disfrutar juntos y seguros desde la comodidad de sus hogares”, dijo Ronald Day, vicepresidente ejecutivo de entretenimiento de Telemundo, en la misiva.

Gloria y Emilio Estefan, Reik, Sofía Reyes, Carlos Vives, Wisin, Jesse & Joy, Alejandra Guzmán, Mau y Ricky y Camila aparecen en la lista de participantes que transmitirán directamente desde sus casas o estudios. También están Emilia, Angela y Pepe Aguilar, Paulina Rubio, Raymix, Franco De Vita, Calibre 50, El Bebeto, Banda Los Sebastianes, Banda El Recodo, Banda Los Recoditos y Daniel Habif.

El programa, que también podrá verse a través de la aplicación de Telemundo, será conducido por María Celeste Arrarás y Jorge Bernal.

Adamari López recibe los resultados de la prueba de coronavirus y así lo comunicó

Luego de que hace unas semanas, Adamari López pasara unos días angustiantes primero por estar enferma de la gripa, con todo y que hace unos años le dio influenza y estuvo a punto de morir, luego la chaparrita conductora de Un Nuevo Día se vio obligada a estar en aislamiento por posible contagio de coronavirus por lo que tuvo que hacerse la prueba y este díacomunicó sus resultados.

A través de un video grabado desde su casa y donde aparece por un momento breve su hija Alaïa dándole un beso, Adamari López comunicó lo que todos sospechaban: “Hola mi gente linda, aquí estoy mandándoles besos y agradeciendo siempre su cariño y su apoyo, quería hacerles saber que hace una semana me hice la prueba y finalmente llegaron los resultados, afortunadamente salieron negativos, no tengo coronavirus, me voy a estar incorporando la próxima semana a Un Nuevo Día”, fue lo que dijo la boricua.

Sin embargo, aunque no tenga coronavirus, resulta alarmante que en una parte del video se haya acercado su hija Alaïa a darle un beso en la boca, siendo esta una de las recomendaciones de no hacer en tiempos de cuarentena.