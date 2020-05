Coronavirus semen. Científicos han descubierto que tener sexo podría causar también la propagación del coronavirus (COVID-19), luego que detectaran restos del virus en semen de hombres que se han recuperado, de acuerdo a lo publicado en el portal del Daily Mail.

Expertos en China llegaron a esta conclusión luego de tomar pruebas de 38 hombres que dieron positivo al COVID-19, algunos ya recuperados y otros que aún tenían el virus en su cuerpo.

Lo más preocupante que hallaron los científicos fueron restos del virus en sujetos ya recuperados, por lo que lanzaron la advertencia de que se puede propagar a través del sexo.

Sin embargo, la revelación de los estudios no resultó ser nada nuevo, ya que otros virus como el zika y el ébola se encuentran también en el semen.

Aún quedan por hacer pruebas para poder comprobar que al tener sexo, las personas podrían contagiarse del nuevo coronavirus.

Pero este descubrimiento llevó a los científicos a lanzar una advertencia a la humanidad, de abstenerse a tener sexo durante un contagio o incluso en la etapa de recuperación.

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Municipal de Shangqiu, que a su vez es la clínica certificada para el tratamiento del COVID-19.

En la muestra participaron hombres mayores de 15 años que dieron positivo a la prueba del virus entre el 26 de enero y 16 de febrero de este año.

Fueron cerca de 40 los varones que se sometieron a la prueba, de los cuales cerca del 40 por ciento se encontraban aún en la fase infecciosa.

Lo realmente impresionante para los expertos fue que casi el nueve por ciento de los pacientes examinados reportaron rastros de coronavirus en el semen, a pesar de estar recuperados.

Un aspecto importante que dieron a conocer es que al terminar las pruebas no se les dio seguimiento a los pacientes, para determinar la cantidad del tiempo que duraba el virus en el semen.

Las conclusiones no comprueban que el coronavirus se pueda transmitir a través del sexo, pero se hizo la sugerencia de que así podría ocurrir.

El estudio estuvo dirigido por el doctor Diangeng Li, del Hospital General del Ejército Popular de Liberación de China, Beijing y varios de sus colaboradores.

Todos finalizaron al recomendar: “La abstinencia o el uso del condón podrían considerarse medios preventivos para estos pacientes”.

China es el país de origen del COVID-19 y ha luchado contra el virus de una forma férrea e insistente. El confinamiento que ordenó el gobierno fue de los más estrictos en todo el planeta.

Luego de varias semanas, poco a poco ha reanudado sus actividades, pero con las precauciones debidas y sin dejar de lado el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus.

Este combate ha traído ya mejores números para el gobierno. en el conteo más reciente que se tenga, hace apenas un par de días, se informó que el número de contagios disminuye considerablemente.

