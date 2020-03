Algunas ciudades de Estados Unidos está prohibiendo el desalojo de inquilinos

La medida podría ayudar a frenar la propagación del virus y a amortiguar el impacto económico en las familias

El desalojo podría exponer a las personas a la contaminación por coronavirus

A causa de la actual situación por el coronavirus, algunas ciudades de Estados Unidos prohíben el desalojo de inquilinos.

En los últimos días los gobiernos locales y nacionales han tomado algunas medidas para contener los efectos de COVID-19 sobre la población.

Algunas de ellas han sido decretar estado de emergencia o solicitar a las personas que se mantenga en cuarentena a fin de evitar una propagación mucho más rápida del virus.

Esto ha afectado también en materia económica y trastocado cada sector de la población. El sector inmobiliario no es diferente.

Algunas ciudades de Estados Unidos han aplicado o están evaluando tomar la medida de prohibir temporalmente los desalojos de inquilinos.

“Debemos evitar la creación de una mayor emergencia de salud pública que resultaría de someter a miles de familias más a la falta de vivienda, y debemos proteger a nuestros residentes del temor a un posible desalojo resultante de la dislocación económica”, manifestó Sam Liccardo, alcalde de San José, California, al medio Realtor. En su localidad ya aplicaron esta instrucción.

Pero no es el único que ha tomado esta decisión, que aunque momentánea podría ser de ayuda para frenar la propagación del virus.

Otras ciudades como Seattle, Miami-Dade, Baltimore y Boston también están impidiendo los desalojos de inquilinos.

Por su parte, los legisladores del estado de Nueva York implementaron reglas temporales en las que regulan los casos de morosidad, desalojo e hipotecas, informó New York Post.

Como forma de apoyar esa medida, la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, estableció un periodo de tres meses por morosidad antes de contemplar un desalojo.

También lo han hecho de forma independiente los arrendatarios, quienes en vista de la contingencia sanitaria que vive el país han dado a sus inquilinos un periodo mayor de tiempo para cancelar las cuotas correspondientes. La situación de pandemia podría afectar la economía familiar, en especial la de millones de personas que perciben sueldos inferiores a los 15 dólares por hora. En estos momentos el proceso regular de desalojo se vería complicado ya que las cortes no están trabajando de forma regular y además se estaría exponiendo a los residentes a la falta de una vivienda que les permita resguardarse en medio de una emergencia de salud.

Trump enviará cheques a ciudadanos de EE. UU. para enfrentar crisis por coronavirus

El presidente Donald Trump anunció este martes a través de una rueda de prensa que los residentes y ciudadanos estadounidenses recibirán una ayuda económica de mil dólares o más para poder afrontar la crisis por coronavirus.

El mandatario aseguró que estas medidas ayudarán a que “salgamos de este desafío con una economía próspera y en crecimiento”.

“Un día estaremos de pie, posiblemente aquí arriba, y diremos: ‘Bueno, ganamos’”, indicó.

Asimismo, el presidente estadounidense aseguró que las pequeñas y medianas empresas también se beneficiarán de la ayuda por parte del Estado.

Trump quiere que el gobierno envíe cheques a los estadounidenses en las próximas dos semanas en un esfuerzo por frenar el costo económico del brote de coronavirus, anunció el martes el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

“El presidente me ha dado instrucciones de que tenemos que hacer esto ahora”, dijo en la sesión informativa de la Casa Blanca. No dio detalles excepto para decir que la cantidad debería ser significativa y que los millonarios no la obtendrían, reseñó The Associated Press.

“Queremos asegurarnos de que los estadounidenses tengan dinero rápidamente en sus bolsillos”, dijo Mnuchin. El mercado de valores subió durante la sesión informativa después de una caída salvaje el lunes.

Mnuchin planeó esbozar ese paquete de aproximadamente 850 mil millones de dólares para los republicanos del Senado en un almuerzo privado, con funcionarios con el objetivo de que el Congreso lo apruebe esta semana. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que abrió el Senado el martes por la mañana, prometió una acción rápida.