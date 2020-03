Muere Francisco García y el actor Idris Elba dio positivo. El coronavirus sigue cobrando víctimas en el mundo, ahora una muerte más, ya que Francisco García, entrenador de categorías formativas de Atlético Portada Alta, falleció días después de ser diagnosticado con Covid-19, mientras que el actor británico Idris Elba anunció que dio positivo al coronavirus.

Según informó Zócalo, el joven de 21 años de edad trabajó en el equipo durante casi cuatro años; sin embargo, padecía otra enfermedad que requería tratamiento oncológico y es la séptima persona que muere en cuatro días en Andalucía como consecuencia del Covid-19 (coronavirus).

A través de sus redes sociales, el club mandó condolencias a la familia de García y despidió al entrenador con un emotivo mensaje:

“¿Y ahora qué hacemos sin ti, Francis? Si siempre estabas con nosotros en el Portada o donde hiciera falta, ayudando. ¿Cómo vamos a seguir conquistando kilómetros en la liga? No sabemos cómo, pero seguro que lo haremos, por ti. No te vamos a olvidar, descansa en paz, fenómeno. Hasta siempre”.

De acuerdo con medios locales, José Bueno, presidente del Atlético Portada Alta, expresó que Francisco García era un chico muy fuerte con una vida por delante, que quería a los niños como si fueran suyos.

El Málaga, equipo de segunda división en España, también manifestó el pésame por la pérdida del director técnico y resaltó: “entre todos debemos frenar al Covid-19 (coronavirus)”.

Las reacciones a esta tragedia no se hicieron esperar a través de la página de Facebook del equipo de futbol: “Mis respetos y condolencias a su familia, amigos, compañeros y a su club. Descansa en Paz”.

“Me he quedado bloqueada. Lo siento mucho, era un gran amigo y compañero de clase en primaria, siempre que me veía por la calle me saludaba. Descansa en paz crack”, “Francisco esto no es muerte, es INMORTALIDAD, descansa en PAZ”.

El actor británico Idris Elba da positivo a coronavirus

Según informó Zócalo, Idris Elba, conocido por su participación en películas como “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw” y “Más allá de la montaña”, se une a la lista de estrellas que dieron positivo al coronavirus, lo cual dio a conocer a través de su cuenta de Twitter:

“Esta mañana di positivo por Covid-19”, escribió. “Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus. Permanezcan en casa y sean pragmáticos”.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020