Winston, un pug da positivo a una prueba de coronavirus y de esta manera las autoridades de Estados Unidos confirman que es el primer perro en ser contagiado de Covid-19, de acuerdo a lo informado por el portal de Infobae.

Fueron científicos de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte quienes descubrieron la enfermedad en la mascota.

La familia McLean y dueña del perro Winston fue sometida a una investigación en la que todos, a excepción de una de sus integrantes, dieron positivo a la prueba de Covid-19.

Winston the pug becomes first DOG in US to test positive for coronavirus https://t.co/3tp6RI5VP8

— Daily Mail US (@DailyMail) April 28, 2020