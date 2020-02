Doscientos pasajeros que llegaron a Atlanta, incluyendo a algunos que exhibieron síntomas virales típicos similares a los del coronavirus que se ha esparcido alrededor del mundo, fueron asignados para una cuarentena voluntaria en casa.

Estos resultados, desde el comienzo del coronavirus, fueron descritos en una sesión informativa la tarde del miércoles por el Gerente General del Aeropuerto Internacional, John Selden.

La autoevaluación de estos 200 individuos incluyeron monitoreos diarios por parte de personal médico. Todos ellos se retiraron y no tuvieron que ingresar a algún hospital.

De las más de mil personas revisadas, solo un viajero que llegó de Corea del Sur al Aeropuerto de Atlanta lo hizo con síntomas críticos y fue ingresado al Hospital Emory para su tratamiento.

Las autoridades dijeron que esta persona no tiene coronavirus y fue dado de alta tres días después.

John Selden comentó que en vista de que el virus está llegando a más países, se están realizando más chequeos más allá de los vuelos que vienen de Asia.

“Atlanta está en buena forma”, dijo Johen Selden, “y en toda la nación sólo ha habido una persona que ha pasado por un aeropuerto de Estados Unidos con el virus”.

No need to panic if you need to travel. The message from airport boss J Selden who briefed leaders. #Fox5atlanta pic.twitter.com/QfjFrkT7tC

— Morse Diggs (@MoDiggsFOX5) February 26, 2020