En plena pandemia por el coronavirus, Paquita la del Barrio cumplió años e hizo lo impensable

Aunque no están permitidas las salidas ni las aglomeraciones, la cantante se ‘brincó’ estas recomendaciones

Apenas hace unos meses, Paquita la del Barrio tuvo serios problemas de salud

Contra toda recomendación que ha dado el gobierno por la pandemia del coronavirus que impacta a todo el mundo, la cantante Paquita la del Barrio fue captada celebrando su cumpleaños en compañía de bastantes personas y ahora la critican por no acatar las disposiciones de no fiestas ni contacto físico con nadie, mucho menos si se considera que la intérprete cumplió 73 años.

En las imágenes grabadas por un asistente a la fiesta y reproducidas por la cuenta de Instagram de Ventaneando y Chamonic, se puede ver cómo en un lugar que pareciera ser un salón con varias mesas, Paquita la del Barrio disfruta de una fiesta en compañía de amigos y seres queridos, donde se puede ver botellas de alcohol y refresco, mientras ella es deleitada por un grupo de cantantes.

Sin embargo, la cantante dio una entrevista para el programa de Pati Chapoy y contó su experiencia en la celebración, aunque después fuera criticada: “Me fui con mis hijos a comer, pedí de todo… Mi deseo más grande es que Dios nos ampare de todos los daños que estamos viendo, a todos los países…”, comentó.

También habló de que no se ha sentido muy bien de salud: “Más o menos, me he sentido un poco mal, pero aquí la llevo, con el tratamiento de los doctores, pero ya ves que me dio eso de los pulmones y fui con el doctor a que me pusieran el oxígeno pero se me durmió la pierna y cuando la señorita me dijo ‘Paquita puedes pasar’, me levanté y me fui para abajo y dí un estirón y resultó un dolor en mis costillas”, aseguró.

Pero también Paquita la del Barrio comentó que le ha pegado duro a su bolsillo la suspensión de presentaciones como conciertos y palenques por la pandemia del coronavirus: “Si sigue esto así, nos va a tocar pelearnos por la comida”.

Sin embargo, muchos de los comentarios, no le auguraron un buen estado de salud a Paquita la del Barrio en caso de que le dé coronavirus ya que se expuso demasiado al contagio: “Y luego la doña no tiene 20 años”, “Ah de creer que poniendose peda…no se le pega el virus”, “La ignorancia”, “En 15 días estarán enfermos”, “Wow y ella es la que mas debería estar encerrada por que estuvo enferma hace poco tiempo”, “La ignorancia y la rresponsabilidad de la gente no cambian”, “Tal vez sea el último cumpleaños que pasa, ya está viejita”.

Y los comentarios de las consecuencias de coronavirus a la cantante, no se detuvieron ante la imprudencia de ella y sus hijos: “Ella estuvo enferma de los pulmones hace rato”, “Seguimos sin entender, así de simple”, “nadie le asegura a su edad otro año de vida”, “Es su responsabilidad”.

Al igual que Paquita la del Barrio, hace días Jennifer Lopez desobedeció la orden de stay at home en Florida y junto a su novio, Alex Rodríguez, fue al gimnasio con unos leggins súper apretados a pesar de la orden de quedarse en casa por el coronavirus.

Y es que de acuerdo con Page Six, Jennifer López y Alex Rodríguez no permitirían que una cuarentena les impida hacer ejercicio y por eso hicieron caso omiso del stay at home.

La pareja fue vista saliendo de su gimnasio local en Miami el miércoles a pesar del hecho de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una orden estatal de stay at home (quedarse en casa) como resultado de la pandemia de coronavirus.