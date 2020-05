Tras un estudio, científicos en Singapur descubren que pacientes de coronavirus (Covid-19) dejan de ser infecciosos después de 11 días, de acuerdo a una publicación en el portal del periódico New York Post.

A este resultaron llegaron los expertos que escribieron un documento emitido por el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas del país y la Academia de Medicina.

En el análisis, los especialistas tomaron las muestra de 73 pacientes con coronavirus para medir la carga viral en cada uno de ellos después de cierto tiempo en su organismo.

