Diecisiete cuerpos fueron encontrados en un hogar de ancianos en Nueva Jersey, muertos supuestamente por coronavirus.

Una llamada anónima denunció las muertes, por lo que las autoridades investogaron y encontraron los cadáveres.

El estado de Nueva Jersey ha registrado 71 mil casos de coronavirus hasta el momento y 3 mil 156 muertes por la pandemia.

La policía de Nueva Jersey encontró 17 cuerpos apilados en la pequeña morgue de un asilo de ancianos, luego de una denuncia anónima de que un cuerpo estaba siendo almacenado en un cobertizo afuera, en medio de la pandemia de coronavirus.

FILE UNDER: MORE PEOPLE WHO DIDN’T DESERVE TO DIE from TRUMP’S Incompetence… After Anonymous Tip, 17 Bodies Are Found at Nursing Home Hit by Virus https://t.co/TzJRjY2YG8 — Andrea G ™ (@Allegedly_G) April 16, 2020

Cuando la policía llegó al centro de rehabilitación Andover Subacute, en la localidad de Andover, el lunes por la noche, el cuerpo había sido retirado del cobertizo.

Pero una búsqueda en la instalación, que es una de las residencias más grandes del estado, reveló que 17 cadáveres habían sido apilados en una pequeña morgue diseñada para contener no más de cuatro.

La casa, que tiene espacio para 700 camas, ha sufrido 68 muertes en las últimas semanas, incluidas dos enfermeras. De los que murieron, 26 han dado positivo por el coronavirus. Se desconoce la causa del fallecimiento de los demás, y es posible que la enfermedad también haya matado más.

An anonymous tip said the bodies had been moved there after being stored in a shed, the New York Times first reported: https://t.co/y9sBhpXhdh — NBC 6 South Florida (@nbc6) April 16, 2020

“Estaban abrumados por la cantidad de personas que expiraban”, dijo el jefe de policía de Andover, Eric C. Danielson, al New York Times.

Trece de los cuerpos descubiertos fueron trasladados a un camión refrigerado fuera de un hospital en la cercana ciudad de Newton. Una funeraria recogió a los otros cuatro.

Setenta y seis pacientes que todavía están alojados en el centro han dado positivo por coronavirus, y 41 miembros del personal están enfermos con él.

La falta de equipos de protección personal y pruebas para los residentes y el personal ha permitido que las muertes continúen aumentando en hogares de ancianos en todo el país, dicen los expertos.

Police find 17 bodies at New Jersey nursing home after anonymous tip: report: On Wednesday, The New York Times reported that police have found a large number of bodies overloading a small morgue at a nursing home complex in Andover, New Jersey… https://t.co/pJZsf0YymG #FauciHero pic.twitter.com/RWqUjrrIzm — NotComey (@notComey) April 16, 2020

Las autoridades federales ordenaron a los hogares residenciales a mediados de marzo prohibir a los visitantes, detener las actividades grupales y evaluar a los trabajadores por síntomas respiratorios en cada turno.

El alcance del brote en Andover ha indignado a los miembros de la familia, que han exigido respuestas del congreso.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey había enviado 3.200 máscaras quirúrgicas, 1.400 máscaras N95 y 10.000 guantes al hogar de ancianos y los pacientes enfermos están en cuarentena en pisos separados.