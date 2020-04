El club inglés de futbol Manchester City informó a través de un comunicado que la mamá del entrenador Pep Guardiola murió en Manresa, España, a causa del coronavirus.

En su mensaje, el club dio a conocer que Dolors Sala, de 82 años de edad, perdió la batalla contra esta pandemia que ha cobrado la vida de muchas personas en el mundo.

“La familia del Manchester City se siente devastada al anunciar hoy el fallecimiento de la madre de Pep (Guardiola), Dolors Sala Carrió, en Manresa, Barcelona, luego de contraer coronavirus. Tenía 82 años de edad”, informó el Manchester City en su cuenta oficial de Twitter.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

En otro tweet, el club inglés de futbol se expresa de la siguiente manera: “Todas las personas asociadas a este club enviamos nuestras condolencias a Pep, su familia y sus amigos en estos momentos tan difíciles”.

Everyone associated with the club sends their most heartfelt sympathy at this most distressing time to Pep, his family and all their friends.

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020