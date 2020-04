La cantante dominicana abre su corazón en entrevista

En entrevista que le concedió a Tony Dandrades, conductor de Primer Impacto, y que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, la cantante dominicana Milly Quezada informó que su cuñado, Fausto Arias, murió a causa del coronavirus.

Con poco más de 90 mil reproducciones hasta el momento, en este video se puede observar a Milly Quezada muy conmovida decir que las últimas palabras de su cuñado, antes de que se lo llevara la ambulancia, fueron para Jocelyne, su esposa, y su hija Isabel: “Perdóname que no te tomé en serio el consejo de quedarme en casa”.

Fausto Arias, quien se desempeñaba como pastor, falleció en un hospital de New Jersey a causa de pulmonía doble tras contraer coronavirus. Hasta el momento, la cantante dominicana no ha podido abrazar a su hermana, Jocelyne, a pesar de que vive muy cerca una de la otra.

En esta entrevista con Tony Dandrades, Milly Quezada comentó lo siguiente: “Ayer yo salí y me decía desde el carro, me gritaba desde la calle: ‘yo solamente te quiero dar un abrazo’, y me rompió el corazón”.

La cantante dominicana dijo que su cuñado, en dos días, se desmayó dos veces, tres veces, llamaron a la ambulancia y estuvo en tres hospitales antes de que exigieran que lo recluyeran porque tenía la fiebre muy alta: “Y hoy, Jocelyne tiene que pensar que a lo mejor no va a poder enterrar a su ser amado, que el hospital la llamó y le dijo: ‘a las 7:04 murió, nosotros te vamos a llamar'”.

Con lagrimas en los ojos, Milly Quezada le confesó a Tony Dandrades que es posible que su hermana no reciba el cuerpo de Fausto Arias y que no tenga una tumba donde pueda llorarle: “Y esto es lo que la gente tiene que entender, este dolor es impresionante, no te puedo describir el rostro de devastación que tiene esa familia ahora mismo”.

Por si fuera poco, Jocelyne e Isabel también están contagiadas de coronavirus, aunque ya rebasaron algunos de los síntomas.

A la pregunta de parte de Tony Dandrades de cómo va a recordar Milly Quezada a su cuñado, quien fuera parte de la agrupación de Milly, Jocelyne y los Vecinos hasta 1995, año en que él y Jocelyne abandonaron la agrupación para dedicarse a la iglesia evangélica, la cantante dominicana no pudo más, y después de tomarse unos segundos, dijo:

“Esa palabra duele porque él fue dinámico, solidario, le encantaba hacer de cualquier cosa seria un chiste”.

Para finalizar, Tony Dandrades le dijo a Milly Quezada que le reiteraba su pésame, y le pidió que cuando hablara con su hermana le diera el pésame de su parte: “Mucha fuerza en este momento tan difícil”, a lo que la cantante dominicana le agradeció a él y a todo su equipo: “Estamos en casa, donde corresponde, y queremos darles un abrazo virtual, que es lo único que podemos hacer en este momento”.