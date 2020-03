Coronavirus Miguel Bosé: Muere la madre del cantante por COVID-19.

Lucía Bosé, madre del cantante Miguel Bosé, ha fallecido este lunes a los 89 años.

El cantante publicó la triste noticia en las redes hace unos minutos.

La madre del cantante Miguel Bosé ha muerto esta mañana de lunes en España a causa del coronavirus, afirma Cadena Ser. Se sumaría a los cientos de víctimas de la pandemia mortal en España.

Estaba delicada de salud y habría muerto a causa de una neumonía, una enfermedad recurrente en ella y en algunos miembros de su familia, asegura El País.

El legendario y querido cantante español ha dado la noticia en las redes hace unos minutos.

Queridos [email protected] … os comunico que mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer. Ya está en el mejor de los sitios. #MB pic.twitter.com/H33dlay3lk — Miguel Bosé (@BoseOfficial) March 23, 2020

Miguel Bosé ha recibido las condolencias de compañeros de profesión como Roko, Mónica Naranjo o David Summers.

Uno de los primeros en dar su pésame ha sido Alejandro Sanz: “Maestra en el arte de ser tú misma. Descansa en paz mi querida Lucía Bosé”, ha escrito el cantante madrileño.

Coronavirus Miguel Bosé: Muere su madre por COVID-19 en España

A sus 89 años, Lucia Bosé gozaba de una gran vitalidad y una intensa vida social apartada de los medios de comunicación. Viajaba con frecuencia a visitar a su hijo Miguel, con el que estaba muy unida a pesar de sus continuas disputas, que hoy llora su muerte en México.

Coronavirus Miguel Bosé: Muere su madre por COVID-19 en España

