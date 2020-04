Coronavirus microchips: Celebridad del deporte revela teoría conspirativa

Celebridad del deporte afirma el coronavirus se creó para “implementar microchips en las personas”.

Marat Safin, ex primer número uno del tenis mundial, lanzó una teoría conspirativa inesperada.

“Creo que la gente se está preparando para la chipización”, afirmó.

La ex primera raqueta del mundo, Marat Safin, se convirtió en el primer invitado en vivo en Instagram Sports.ru y afirmó: “Creo que la gente se está preparando para la chipización”. Además, cree que en “el gobierno en las sombras”.

La conversación con Alexander Golovin comenzó con una discusión sobre el coronavirus, y Safin, quien es conocido por su interés en lo esotérico en los últimos años, reveló inesperadamente en medio de la entrevista su propia teoría conspirativa sobre el COVID-19.

🤦‍♂️ Marat Safin denunció que la pandemia del coronavirus es una conspiración mundial para “implementar microchips en las personas”

▫️

💬 “En el Foro Económico Mundial de Davos se efectuaron simulaciones dos semanas antes de que se conociera el virus en el mundo…” pic.twitter.com/1O1IO4Hrf5 — Diario Olé (@DiarioOle) April 19, 2020

Hablando de la pandemia mortal, Marat Safin dijo: “Creo que la gente se está preparando para la chipización”.

Afirmó el extenista que, en 2015, Bill Gates ya dijo que tendremos una epidemia, luego una pandemia, que nuestro próximo enemigo es un virus, no una guerra nuclear.

Después, sigue analizando Safin, realizaron una simulación en el foro de Davos dos semanas antes de que el virus fuera conocido en el mundo. Todos mostraron cómo iba a ser. “No creo que Bill Gates pueda predecir el futuro, simplemente lo sabía, y todos se estaban preparando”.

Safin sí cree, en cierta forma, en la relación del 5G con el coronavirus. Cree que comienza ahí y luego entran en escena los nanochips (microchips diminutos). Se creo el pánico y el caos mundial para poder implantar un chip en las personas, cree el extenista.

¿Y cómo se implantarían los chips en la población?

Bueno, Safin también tiene la respuesta: “Con las vacunas”.

Esta teoría viene a tono también con las últimas declaraciones de Novak Djokovic, que el domingo, salió en vivo en Facebook con otros atletas serbios.

Durante la entrevista, dijo: “Personalmente, estoy en contra de la vacunación y no quiero que me obliguen a vacunarme por el simple hecho de viajar. Pero si la vacunación contra el coronavirus se hace obligatoria, entonces ¿qué? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios puntos de vista sobre este tema y no sé si cambiarán con el tiempo”.

Volviendo a Marat Safin, él cree a pies juntillas que esta pandemia es una situación preparada. Pero no cree que es el fin de la civilización, él insiste con los chips.

Entonces, su entrevistador le dice que, supuestamente, eso podría ocurrir en Rusia, pero no en todo el mundo. A lo que la estrella de deporte contesta que esto es mundial, que el aislamiento global servirá para este propósito.

“Esto es sorprendente. Resulta que todos conspiraron, ¿Putin, Merkel y Trump?”, le retruca el entrevistador.