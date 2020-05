Un nuevo estudio revela que el coronavirus (COVID-19) fue llevado a un mercado de animales en Wuhan, China por una persona que ya estaba infectada, de acuerdo a información publicada por el New York Post.

En declaraciones textuales de Shing Zhan, bióloga evolutiva y Alina Chan, bióloga molecular, dicen que “los datos genéticos disponibles al público no apuntan a la transmisión del virus entre especies en el mercado”.

Al escribir un artículo, las expertas se mostraron sorprendidas de que el nuevo virus presenta características de ya estar “preadaptado” para el contagio humano.

