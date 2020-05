Casi dos tercios de los creyentes estadounidenses creen que la pandemia de coronavirus es un mensaje de Dios a la humanidad para que cambie su manera de vivir, de acuerdo con una nueva encuesta.

Mientras el virus estremece el mundo, causa penurias económicas a millones y ha matado a más de 85.000 estadounidenses, la encuesta de la Facultad de Teología de Chicago y Associated Press/NORC indica que mucha gente busca un significado más profundo en la pandemia arrasadora.

El 31% de los estadounidenses que creen en Dios sienten firmemente que el virus es una señal de que Dios le dice a la humanidad que cambie. Este sentimiento fuerte es más común entre los protestantes evangélicos, con 43%, pero no tanto entre los católicos y los protestantes convencionales, con 28%.

— NY1 Noticias (@NY1noticias) May 15, 2020

La probabilidad de creer que es un mensaje de Dios es más alta entre los estadounidenses negros de cualquier nivel educativo, ingresos o género, en comparación con los de cualquier otro grupo racial. El 47% dice que lo cree firmemente, en comparación con el 37% de los latinos y el 27% de los blancos.

Al atacar en forma desproporcionada a los afroestadounidenses, el COVID-19 ha puesto de manifiesto la desigualdad social y la vulnerabilidad de las minorías y generado el temor de que la campaña para reabrir la economía deja de lado los riesgos que corren.

En medio de esa realidad cruda, la encuesta halló que los negros creyentes tienden más que otros sectores a decir que ahora dudan de la existencia de Dios debido al virus: el 27% lo dijo, en comparación con el 13% de los latinos y el 11% de los blancos.

Dios Todopoderoso ha enviado este virus, y ha encerrado el mundo, para traerte este mensaje de salvación. No desperdicies esta oportunidad. No desperdicies el Coronavirus. No demores otro momento. Ven a Cristo con arrepentimiento y fe, y vive. @MikeRiccardi_ pic.twitter.com/eI5bBzzhOM

— Armando Valdez (@valdezesqueda) May 15, 2020