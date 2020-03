El COVID-19 se trasmite de persona a persona.

La gripe, llamada también influenza, es una infección de las vías respiratorias.

En el caso de las alergias, está actúa de acuerdo a dos factores.

Luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara emergencia por contagios de coronavirus letal, es importante identificar los síntomas de esta enfermedad respiratoria de una gripe o alergias.

El mortal COVID-19 ha afectado severamente a más de 125 personas en el mundo, de los cuales se contabilizan unos 4.600 fallecidos y 67 mil se salvaron de esta pandemia que comenzó a propagarse en la localidad de Wuhan​​, China.

¿Cómo actúa el coronavirus en nuestro organismo?

Expertos en salud sostienen que el coronavirus letal es considerado una nueva cepa de virus que causa algunas afecciones.

Presten atención a las señales de alerta para conocer como se transmite el coronavirus letal.

El COVID-19 se trasmite de persona a persona sobre todo si han estado al menos de seis metros de distancia, pero hay que tener mucho cuidado.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Los especialistas argumentan que una persona puede padecer del coronavirus letal sin detectar los síntomas, mientras está en la fase de incubación, la cual se prologaría por los menos los primeros 14 días.

Por lo tanto, la persona, sin querer podría, convertirse en un agente transmisor del coronavirus letal.

Tras culminar este proceso de incubación, la persona comienza a experimentar secreción nasal, dolor de cabeza, tos, fiebre, escalofríos, dolor corporal y dificultades respiratorias.

La salud del paciente puede empeorarse cuando el COVID-19 se transforma en una neumonía.

Gripe: Infección de las vías respiratorias

La gripe llamada también influenza es una infección de las vías respiratorias presentando síntomas como fiebre, fatiga, estornudos, dolor muscular y empeoramiento de los síntomas.

Foto/Captura Mundo Hispánico

A diferencia del COVID-19, la tos es provocada por la gripe que puede ser intensa y se prolonga por dos semanas, mientras que el resto de las sintomatologías suelen desaparecer en un plazo de una semana sin necesidad de atención médica.

Alergias: ataca las defensas del organismo

En el caso de las alergias, estás tienen dos factores de ataque. El Primero se desarrolla a lo Largo de la Vida en las personas que tienen predisposición.

El segundo se da cuando las personas se vuelven alérgicas al estar en contacto con algo habitual.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Entre los síntomas son picazón en los ojos, congestión nasal y estornudos.

Tras conocer las diferencias entre coronavirus, gripe y alergias, ya cuentas con los conocimientos necesarios para estar prevenido y atento, pero recuerda que lavarse las manos con frecuencia y usar pañuelos o cubrirse la nariz y boca con el codo pueden frenar el contagio.

OMS refuerza acciones contra coronavirus letal

En nota de prensa, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han publicado una guía para promover la protección de niños en las escuela contra el COVID-19.

En el caso de que se produzcan cierres de las escuelas, la guía presenta recomendaciones para mitigar los posibles efectos negativos del virus sobre el aprendizaje y el bienestar de los niños.

Esto significa contar con planes sólidos para garantizar la continuidad del aprendizaje, entre ellos la posibilidad de poner en marcha métodos de aprendizaje a distancia como por ejemplo estrategias de educación en línea y emisiones radiales de contenido académico, así como el acceso a los servicios básicos para todos los niños.

Estos planes deberían incluir también las medidas necesarias para una reapertura eventual de las escuelas en condiciones de seguridad.



En los casos en que las escuelas permanezcan abiertas, y para garantizar que los niños y sus familias estén protegidos e informados, la guía pide que se tomen las siguientes medidas:

Proporcionar a los niños información sobre cómo protegerse, promover las mejores prácticas de lavado de manos y de higiene, y proveer materiales para la higiene.

Así como también limpiar y desinfectar los edificios escolares, especialmente las instalaciones de agua y saneamiento.

Otra de las recomendaciones es aumentar el flujo de aire y la ventilación.

