Coronavirus joven científica. Una adolescente de 14 años ganó 25,000 dólares de un concurso de jóvenes científicos por un hallazgo que podría conllevar a un posible tratamiento para el COVID-19.

A Anika Chebrolu, de Frisco, Texas, la llaman la científica joven más importante de Estados Unidos.

“Es emocionante. Todavía estoy tratando de procesar todo”, dijo en declaraciones a la televisora KTVT.

Como estudiante de octavo grado, Chebrolu ganó el 3M Young Scientist Challenge por su trabajo en un medicamento potencial para tratar el coronavirus.

“Desarrollé esta molécula que puede adherirse a una determinada proteína en el virus SARS-CoV-2 y detener su función (de replicar el virus)”, dijo.

Chebrolu comenzó a trabajar en formas de combatir la gripe estacional, pero al igual que muchos científicos profesionales, sus planes cambiaron cuando se produjo la pandemia de COVID-19. Para encontrar un fármaco potencial, utilizó varios programas informáticos para identificar cómo y dónde se uniría la molécula al virus SARS-CoV-2. No está claro si su investigación se ha probado en células o en un modelo vivo.

Dijo que el alcance de la pandemia y las historias sobre las personas que estaban sufriendo por el coronavirus inspiraron su trabajo. También le da crédito a su abuelo por animarla a prosperar en la ciencia.

“Mi abuelo, cuando era más joven, siempre me animaba hacia la ciencia. De hecho, era profesor de química y siempre me decía que aprendiera la tabla periódica de los elementos y aprendiera todas estas cosas sobre la ciencia y, con el tiempo, simplemente me encantó”, dijo.