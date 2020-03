¿Cómo saber si tienes influenza, un resfriado o el nuevo coronavirus? Pacientes y médicos examinan por igual los síntomas para determinar el tipo de exámenes o cuidados necesarios, así como el grado de preocupación que debe tenerse.

“Tienes tres grandes virus al mismo tiempo” que causan síntomas similares pero diferentes niveles de preocupación, dijo el doctor Gary LeRoy, presidente de la Academia Estadounidense de Médicos Familiares.

Entonces ¿cuál es el más peligroso? ¿Y por qué reaccionamos de manera tan distinta a esas situaciones?

Enemigo conocido

El COVID-19 -la enfermedad causada por el nuevo coronavirus- es parecido a la influenza y ha resultado en un pequeño número de muertes en comparación con las que la influenza causa cada año.

Unas 4,300 personas han fallecido de coronavirus en los primeros cuatro meses del brote. Entre 290 mil y 650 mil personas mueren cada año a causa de la influenza en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

Para algunos, la comparación parece reconfortante porque la influenza es un enemigo conocido. El presidente Donald Trump, que a menudo saca a colación este punto, destacó en un tuit que una cifra mayor de estadounidenses muere de influenza y que “ningún establecimiento está cerrado, la vida y la economía continúan… Piensen en eso”.

Sin embargo, para los expertos en salud pública, el gigantesco número de muertes por influenza explica exactamente por qué deben adoptarse medidas extraordinarias para impedir la propagación a gran escala del nuevo coronavirus.

El saldo anual de la influenza no puede ser frenado porque la enfermedad está muy incrustada entre la población.

Todavía hay posibilidad de que los casos de COVID-19 puedan ser limitados y la propagación lentificada mientras se desarrollan tratamientos.

