ICE coronavirus detenciones. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) va a detener la mayor parte de sus operativos en el país destinados a detener y deportar inmigrantes indocumentados, para centrarse en arrestar a aquellos que hayan cometido delitos o que representen una amenaza pública, luego de las críticas recibidas por la agencia por continuar sus operaciones durante la crisis del coronavirus COVID-19.

“Durante la crisis del COVID-19, ICE no llevará a cabo operaciones en o cerca de las instalaciones de atención médica, como hospitales, consultorios médicos, clínicas de salud acreditadas e instalaciones de atención de emergencia o urgencia, excepto en las circunstancias más extraordinarias”, señaló la agencia en una notificación al Congreso federal.

Asimismo, pidió a los inmigrantes indocumentados que no eviten buscar atención médica porque temen ser detenidos y deportados. La agencia aseveró a los legisladores que “sus principales prioridades son promover actividades que salven vidas y la seguridad pública”.

