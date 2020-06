Como si el coronavirus (Covid-19) no fuera suficiente, ahora los científicos creen que la aparición de una gripe aviar apocalíptica podría acabar con la mitad de la humanidad, de acuerdo a una publicación hecha en el portal de New York Post.

Fue el doctor Michael Gregor quien advirtió que un virus sin precedentes puede emanar de las granjas de pollos y que podría tener la capacidad de erradicar la mitad de la población humana.

Fue a través de su libro “¿Cómo sobrevivir a una pandemia?” en que el experto de la ciencia establece algunas condiciones sobre esta revelación.

