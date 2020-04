Negocios como gyms, salones de belleza, peluquerías y algunos boliches podrán reabrir sus puertas a partir de este viernes en Georgia, tras la crisis de coronavirus que ha afectado a todo el país.

Así lo dio a conocer el gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, según reportó el diario The Hill.

Kemp dijo que los negocios deberán escalonar los turnos, mantener los espacios de trabajo a seis pies de distancia y evaluar a los trabajadores en busca de enfermedades respiratorias y fiebres.

Los trabajadores también podrían tener que usar mascarillas y guantes cuando sea “apropiado”.

Los teatros, clubes sociales privados y restaurantes podrán reabrir el 27 de abril y deberán seguir las mismas reglas.

Pero los bares y discotecas permanecerán cerrados.

La orden de permanecer en casa (stay at home) vence el 30 de abril, aunque se recomienda a las personas mayores y a las personas con afecciones de salud subyacentes que los ponen en riesgo de contraer la enfermedad grave de COVID-19 que permanezcan en sus hogares hasta el 13 de mayo.

“Al tomar esta medida medida, lograremos que los georgianos vuelvan a trabajar de manera segura sin socavar el progreso que todos hemos logrado en esta batalla contra COVID-19”, dijo Kemp en una conferencia de prensa.

Gov. Brian Kemp: "We will allow gyms, fitness centers, bowling alleys, body art studios, barbers, cosmetologists, hair designers, nail care artists, aestheticians, their respective schools, and massage therapists to reopen their doors this Friday, April the 24th." pic.twitter.com/QxRbxxB1Da

— The Hill (@thehill) April 20, 2020