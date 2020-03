El gobernador Ron DeSantis reveló el domingo por la noche que dos personas se habían convertido en las primeras en su estado en dar un resultado “presuntamente positivo” para COVID-19 y ordenó declarar una emergencia de salud pública en todo el estado.

CORONAVIRUS: Florida is under a public health emergency after two likely cases have appeared in Hillsborough and Manatee counties. @GovRonDeSantis is expected to give an update on the state’s response this morning. https://t.co/QXyHI9loV5 pic.twitter.com/uvOiz5bb4h

— Mark Lehman (@MarkLehman6) March 2, 2020