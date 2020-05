El Gobierno federal de Estados Unidos que preside Donald Trump contempla un aumento de casi el doble de muertes por el coronavirus para la primera semana de junio hasta alcanzar los 3,000 fallecidos, frente a la media de 1,750 que se registra hoy, según el modelo de proyecciones con el que trabajan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por siglas en inglés), de acuerdo a EFE.

Según documentos oficiales a los que ha tenido acceso el diario The New York Times, el Gobierno federal también estima que las cifras de nuevos casos ascenderán a 200,000 diarios para finales de este mes, unos 25,000 casos más que los que se contabilizan actualmente.

“Queda una gran cantidad de condados cuya carga continúa creciendo o están en un lugar elevada de incidencia, como la región de los Grandes Lagos, partes del sudeste, noreste y alrededor del sur California”, señaló el CDC en su documento.

A new internal document from the Trump administration, obtained by the NYT, projects up to 3,000 coronavirus related deaths per day in June. CNN’s @kaitlancollins reports. pic.twitter.com/IAuFqHVHrN

En el informe también se detalla que las tasas de incidencia del virus continúan disminuyendo en múltiples condados, también en las zonas más afectadas como Louisiana y en la región de la ciudad de Nueva York, aunque se expresa preocupación por si la reapertura de la economía podría suponer la vuelta de Estados Unidos a los niveles de mediados de marzo, cuando el número de casos colapsó el sistema sanitario, especialmente en grandes núcleos poblacionales como la ciudad de Nueva York.

En este sentido, algunos estados que ya han comenzado su reapertura económica continúan con sus estadísticas de infección del virus en fase ascendente, como Iowa, Minnesota, Tennessee o Texas.

Hasta el momento, Estados Unidos cuenta con 1,161,805 casos positivos por Covid-19 y unas 67,798 muertes, mientras que 180,303 personas se han recuperado, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

En respuesta, un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, no llegó a negar que esas estimaciones sean ciertas, pero explicó que el documento al que accedieron los diarios no es definitivo, no ha sido respaldado por las diferentes ramas del Gobierno y tampoco ha sido examinado por el grupo de expertos creado para hacer frente a la pandemia.

Por ello, Deere defendió que los datos “no son representativos” y contradicen el “enfoque científico” del presidente de EE.UU., Donald Trump.

“Las normas que ha presentado el presidente para reabrir EE.UU. están basadas en un enfoque científico que ha sido acordado por los principales expertos en salud y enfermedades infecciosas del gobierno federal. La salud del pueblo estadounidense sigue siendo la principal prioridad del presidente Trump”, subrayó Deere.

El domingo, en una entrevista con la cadena Fox, el mandatario ya elevó su predicción del número de muertes y dijo que el virus podría costar la vida a entre 75,000 y 100,000 personas en EE.UU.

NYT: Trump admin "is privately projecting a steady rise in the number of cases and deaths from coronavirus over the next several weeks, reaching about 3,000 daily deaths on June 1… nearly double from the current level of about 1,750." https://t.co/AK0m80qfKb pic.twitter.com/zC2qQNrWNi

— Brian Stelter (@brianstelter) May 4, 2020