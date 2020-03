Coronavirus en Italia. La nación europea reportó el viernes 627 nuevas muertes, su mayor incremento en un día en el número de decesos por coronavirus. El jefe de Protección Civil Angelo Borrelli anunció que el número de nuevos casos de contagio también subió drásticamente: 5,986.

Las nuevas cifras elevaron el saldo oficial de muertes a 4,032 y los casos a 47,021.

Las autoridades dicen que la mayoría de los muertos tenían problemas de salud antes de contraer el virus, como padecimientos cardiacos y diabetes. Los números en el país con el mayor brote en Europa se producen pese a una virtual cuarentena nacional decretada para limitar la salida de los ciudadanos de sus casas: solo para ir a sus trabajos o comprar alimentos.

Los alcaldes y gobernadores en Italia han estado exigiendo medidas aún más estrictas y se espera que el gobierno nacional responda pronto.

Desde hace días, las autoridades italianas han estado diciendo que el brote de coronavirus que emergió en el norte del país hace cuatro semanas pudiera estar cerca de alcanzar su pico y que el número de infecciones podría comenzar a bajar.

“No vamos a saber (por adelantado) cuando será el pico”, agregó Borrelli, antes de apuntar que algunos expertos han hablado del número de casos llegando a su punto máximo “la próxima semana o la siguiente”.

Dramática situación en Italia por el coronavirus

Médicos italianos desesperados ante la pandemia del coronavirus (COVID-19) confiesan que sus mejores esfuerzos “no son suficientes” a medida que la cifra de muertos de su país continúa aumentando y supera a China, reseñó The Daily Mail.

El último reporte hasta el momento indica que el número de fallecidos llegó a 3,405 para el jueves, convirtiéndolo en el primer país del mundo en tener la mayor cantidad de víctimas mortales, por delante de China que lleva 3,250 muertes.

Un impactante informe de Sky News mostró impactantes escenas dentro del hospital Papa Giovanni XXII de Bérgamo en Lombardía, el área más afectada por la crisis del COVID-19.

El corresponsal jefe de Sky News, Stuart Ramsay, describió la situación como “paralizante, aquí lo llaman el Apocalipsis”.

"It's crippling – here they call it the apocalypse."

Chief correspondent @ramsaysky goes inside a hospital in Italy battling the #coronavirus pandemic https://t.co/krTm0qhS6S

— Sky News (@SkyNews) March 20, 2020