El gobernador de Illinois, JB Pritzker, ordenó este viernes a los habitantes del estado que permanezcan en sus hogares, a partir del sábado y hasta el 7 de abril, después de que hoy se conociera la segunda muerte por coronavirus en la región.

El cumplimiento de la orden de “permanecer en casa” para los cerca de 12 millones de residentes de Illinois fue anunciada en conferencia de prensa, donde Pritzker dijo que no era un confinamiento o toque de queda, pero igualmente el cumplimiento será controlado por las fuerzas policiales en todo el estado.

Illinois es el tercer estado en ordenar a sus residentes a que permanezcan en sus casas como respuesta a la pandemia global del COVID-19, después de que California hiciera lo propio este jueves y Nueva York esta mañana.

Illinois registra hasta el momento 585 personas infectadas con el virus en 25 condados y dos muertes, la última una mujer de unos 70 años, residente del condado de Cook, donde se asienta Chicago, informó el gobernador sin dar otros detalles.

Las personas solamente podrán salir de sus casas para ir al supermercado, farmacias, visitar clínicas médicas, llenar el tanque de gasolina de sus automóviles o pasear a sus perros.

Todas las actividades que no sean esenciales deben ser suspendidas en el estado, y en lo posible las empresas son aconsejadas a tomar medidas para que sus empleados trabajen desde sus casas, dijo.

El transporte público continúa funcionando por el momento y todas las rutas locales, carreteras interestatales y puestos de peaje siguen abiertos al tráfico en Illinois.

“Para la vasta mayoría de ustedes que ya toma precauciones, sus vidas no van a cambiar mucho”, dijo Pritzker.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, dijo por su parte en la misma conferencia de prensa que “no es el momento de medias medidas”, y exhortó a cumplir con el semiconfinamiento ordenado.

Nueva York: a casa los trabajadores no esenciales

El estado de Nueva York decretó este viernes que todos los empleados de servicios no esenciales deberán dejar de acudir a sus puestos y trabajar desde sus hogares con el fin de reducir el ritmo de contagios del coronavirus, reseñó la agencia Efe.

“Solo los negocios esenciales funcionarán. La gente puede trabajar desde casa (…), pero solo los negocios esenciales pueden tener a trabajadores en sus puestos”, explicó el gobernador, Andrew Cuomo, al presentar una política que bautizó como “Nueva York en Pausa” y que entrará en vigor el domingo por la noche.

Según dijo, habrá multas y cierres obligados para las empresas que no cumplan. “Estas medidas serán aplicadas. No son recomendaciones”, insistió.

