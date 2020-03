Coronavirus en Georgia. El Departamento de Salud Pública del estado informó que hay 287 casos confirmados de Covid-19 en Georgia y el total de muertos asciende a 10.

Así se reparte el número de casos de coronavirus en Georgia por condados:

Fulton: 66; Cobb: 37; Bartow: 26; DeKalb: 22; Dougherty: 20; Cherokee: 16; Gwinnett: 12; Fayette: 9; Clarke: 8; Clayton: 6; Floyd: 6;

Lowndes: 6; Hall: 5; Gordon: 4; Coweta: 3; Forsyth: 3; Henry: 3; Lee: 3; Paulding: 3; Newton: 3; Early: 2; Glynn: 2; Laurens: 2; Richmond: 2; Troup: 2; Barrow, Bibb, Charlton, Columbia, Houston, Muscogee, Peach, Polk, Rockdale y Whifield: 1 cada uno.

Se desconoce hasta el momento la ubicación de otros seis casos.

Alcaldesa de Atlanta ordena cierra de lugares públicos

La ciudad de Atlanta mantendrá los bares y gimnasios en una medida que entrará en vigor a medianoche de este jueves.

La alcaldesa Keisha Lance Bottoms anunció la firma de una orden ejecutiva en la que limita a los restaurantes a solo atender pedidos para llevar.

Gimnasios, bares, clubes nocturnos, cines, lugares de conciertos y boliches permanecerán cerrados en un esfuerzo para ayudar a disminuir la propagación del coronavirus.

—-

Actualización 18 de marzo

Funcionarios de un hospital dijeron el miércoles que dos pacientes con el nuevo coronavirus murieron en un condado del suroeste de Georgia, una de las áreas más afectadas fuera del área metropolitana de Atlanta debido al brote global.

La portavoz del Departamento de Salud Pública de Georgia, Nancy Nydam, dijo que no podía confirmar de inmediato si las nuevas muertes reportadas en el condado de Dougherty estaban relacionadas con el virus.

Officials at a southwest Georgia hospital say two more people have died from coronavirus infections, bringing the statewide death toll to three. https://t.co/qtVS4WNhrq

Si las autoridades estatales confirman las muertes, eso elevaría el número de muertes de Georgia a tres de la pandemia mundial que está cambiando la vida cotidiana en todo el país.

Funcionarios del Hospital Memorial Phoebe Putney en Albany dijeron que dos pacientes habían muerto allí por el virus.

“Toda la familia Phoebe se entristece al enterarse de las primeras muertes de COVID-19 en nuestra área”, dijo en un comunicado de prensa el Dr. Steven Kitchen, director médico del hospital de Albany.

“Desafortunadamente, es probable que ocurran más muertes, y ciertamente veremos más casos positivos a medida que recibamos más resultados de las pruebas”.

Más tarde, Kitchen dijo en una conferencia de prensa que el hospital de Albany tiene más de 20 pacientes que requieren cuidados críticos por infecciones confirmadas o sospechadas de coronavirus. Dijo que más de 300 personas a las que se les hizo una prueba de infección esperaban resultados.

Y elogió al personal del hospital por enfrentar valientemente una crisis potencial.

@JoshDMixon with some big news: Albany area reports 2 COVID-19 deaths. Georgia’s total death tally is at 3. Albany area has 7 confirmed COVID-19 cases, but hospital says it has 23 positive tests. We’re likely to see a big jump if results are confirmed. https://t.co/K4vUwabYsh

— Nick Wooten (@ByNickEWoot) March 18, 2020