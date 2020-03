Coronavirus emergencia Georgia. En medio de la pandemia por el coronavirus, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, anunció que el estado estará bajo emergencia de salud pública a partir de mañana sábado.

Medios de comunicación locales informaron que esta sería la primera declaración de este tipo que ocurre en el estado, según los archivos.

El anuncio de Kemp se produjo después de que el presidente Donald Trump declarara emergencia nacional en todo el país durante una conferencia de prensa esta tarde.

De acuerdo con el gobernador, la declaración de emergencia de salud pública permitirá asistir a personal de salud y emergencia a lo largo del estado con recursos económicos “para mitigar y tratar el COVID-19”.

Kemp también hizo un llamado a las personas mayores a no acudir a los servicios religiosos en iglesias.

Confirman primera muerte por coronavirus en Georgia

Medios locales en Georgia reportaron este jueves la muerte de la primera persona por el nuevo coronavirus en el estado, donde hasta el momento hay 12 casos de contagio y otros 19 presuntos, de acuerdo con funcionarios estatales.

BREAKING NEWS: State confirms first coronavirus-related death in Georgia

— WSB-TV (@wsbtv) March 12, 2020