El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que ha declarado en emergencia sanitaria a este estado sureño, donde hasta ahora se han registrado dos muertes por el COVID-19, reseñó la agencia Efe.

La medida tiene como objetivo facilitar las compras de productos para combatir la enfermedad y contratar personal con ese mismo fin fuera del estado.

I have issued an Executive Order declaring a State of Emergency to establish a unified command structure and direct funds as necessary in response to #COVID19.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 9, 2020