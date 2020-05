Coronavirus embarazo. Según un reciente estudio investigadores informaron que el coronavirus parece atacar la placenta de las mujeres embarazadas de manera que podría interferir con la entrega de oxígeno y nutrientes al feto, de acuerdo con The New York Post.

El estudio que fue publicado en el American Journal of Clinical Pathology, determinó que todas las placentas de los participantes mostraron signos de lesión, lo que sugiere que las personas infectadas con el virus pueden necesitar un control más exhaustivo y constante, dijeron los investigadores.

Los científicos observaron a 16 mujeres embarazadas que eran resultaron positivo por COVID-19 durante las pruebas de rutina en el Hospital de Mujeres Prentice de Northwestern Medicine entre el 18 de marzo y el 5 de mayo.

