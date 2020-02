Página

Coronavirus: El gobierno de Estados Unidos anunció que prohibirá temporalmente el ingreso al país a extranjeros que hayan visitado China en los últimos 14 días

El propósito de la prohibición sería evitar la propagación del coronavirus porque representa una “emergencia de salud pública”

La medida entrará en vigor a partir de mañana 2 de febrero

Coronavirus. El gobierno de Estados Unidos anunció que prohibirá temporalmente el ingreso al país de los extranjeros que hayan visitado China en los últimos 14 días para evitar la propagación del coronavirus, porque representa una “emergencia de salud pública”.

La medida para impedir la entrada de visitantes estará en vigencia desde el próximo domingo 2 de febrero, explicó el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, en una conferencia de prensa.

Azar indicó que el presidente Donald Trump ha firmado una proclamación que “suspende temporalmente la entrada a Estados Unidos de extranjeros que supongan un riesgo de transmitir el nuevo coronavirus de 2019”.

“El presidente Trump tomó medidas decisivas para minimizar el riesgo de propagación del coronavirus”, agregó el funcionario, quien defendió que la “máxima prioridad” del gobierno “es la seguridad del pueblo estadounidense”.

La decisión prevé igualmente que se someterá a una cuarentena obligatoria de 14 días a los estadounidenses que hayan visitado la provincia de Hubei, epicentro del brote de coronavirus que ya ha dejado al menos 213 muertos en el país asiático.

Las autoridades sanitarias habían anunciado horas antes que se ha establecido una cuarentena obligatoria de 14 días para 195 estadounidenses que el pasado miércoles fueron evacuados de la ciudad china de Wuhan.

Este grupo de personas se mantendrá en la Base Aérea March Air en Riverside, en California, durante ese periodo de tiempo para confirmar que no se hayan contagiado con el virus “2019-nCoV”, que en China ya ha afectado a casi 10,000, según las autoridades del país asiático.

Los estadounidenses aterrizaron el miércoles en una nave fletada por el Departamento de Estado y fueron revisados y evaluados por personal médico en “cada paso del camino, incluso antes del despegue”.

Durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, indicó que aunque “esta es una situación de salud grave en China”, el “riesgo para el público estadounidense actualmente es bajo”.

Según las autoridades, en Estados Unidos hay seis casos confirmados del coronavirus, el más reciente de ellos producto de un contagio entre humanos, mientras que 191 personas están bajo investigación.

