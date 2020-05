Luego que Barack Obama criticara a la administración de Donald Trump por las acciones implementadas contra el coronavirus (Covid-19), el presidente le contesta al catalogar a su gestión como “incompetente” y “corrupta”, de acuerdo a un tuit publicado hoy en su cuenta de Internet. Además dijo que Obama y alguien más

De acuerdo al New York Post el presidente dijo ante periodistas en la Casa Blanca lo siguiente: “Mira, él era un presidente incompetente, eso es todo lo que puedo decir. Extremadamente incompetente”.

A su vez, en su cuenta de Twitter, Donald Trump lanzó la siguiente acusación más amplia y “recargada” ya que le agregó otro adjetivo: “La administración de (Barack) Obama se está convirtiendo en una de las más corruptas e incompetentes en la historia de Estados Unidos. Recuerde, él (Obama) y Sleepy Joe (el sobrenombre con el que bautizó al virtual aspirante demócrata Joe Biden) son las razones por las que estoy en la Casa Blanca”.

The Obama Administration is turning out to be one of the most corrupt and incompetent in U.S. history. Remember, he and Sleepy Joe are the reasons I am in the White House!!!

Todo esto, vino un día después de que Barack Obama lanzara la siguiente acusación: “Más que nada, esta pandemia ha dejado en evidencia por completo y (enterrado) finalmente la idea de que la gente al mando sabe lo que está haciendo”. Y agregó: “Muchos de ellos ni si quiera están simulando estar al cargo”, en un discurso virtual conjunto de graduación a varias universidades con alumnado tradicionalmente afroamericano en Estados Unidos.

Tras ir unos días a Camp David, el presidente Donald Trump confirmó que fue una reunión de trabajo y explicó lo que sucedió.

“Así que creo que tuvimos un gran fin de semana. Hicimos muchas reuniones fabulosas. Se están haciendo enormes progresos en muchos frentes, incluida la búsqueda de una cura para esta horrible plaga (coronavirus) que ha acosado a nuestro país”, dijo Donald Trump, de acuerdo a New York Post.

Barack Obama, que ha tratado de mantenerse al margen de la actualidad política con pocas apariciones públicas desde su salida de la presidencia en 2017, ha elevado recientemente su perfil de cara a la proximidad de las elecciones presidenciales de noviembre, calificó la pasada semana la respuesta de la Casa Blanca como un “desastre caótico”.

En esos comicios, previstos para comienzos de noviembre, el aspirante demócrata, Joe Biden, buscará derrotar al actual presidente republicano, quien tratará de lograr su segundo mandato.

Además ha publicado en reiteradas ocasiones su postura sobre la forma en que se ha perjudicado a las familias estadounidenses con la respuesta ante el coronavirus.

“La pandemia ha magnificado la inseguridad financiera de demasiadas familias estadounidenses, las profundas y reales disparidades raciales en nuestra sociedad, y la carga desequilibrada de las madres trabajadoras. Tenemos que crear algo mejor para Estados Unidos al otro lado de esto”.

Por su parte, Donald Trump insinuó este jueves que su predecesor (Barack Obama) tiene la culpa de que EE.UU. no dispusiera de suficientes mascarillas y ventiladores al comienzo de la pandemia del coronavirus.

Estados Unidos, el foco actual de la pandemia, ayer sábado alcanzó la cifra de 1,463,350 casos confirmados de Covid-19 y la de 88,447 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

The pandemic has magnified the financial insecurity of too many American families, the deep and real racial disparities in our society – and the imbalanced burdens on working moms. We have to create something better for America on the other side of this. https://t.co/eyy3dC22Ze

— Barack Obama (@BarackObama) April 27, 2020