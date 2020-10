Científica Li-Meng Yan asegura que el coronavirus (Covid-19) fue creado para atacar al hombre

Admite que fue liberado a propósito y que se hizo a partir de otros coronavirus de murciélago

La experta escapó de China tras los señalamientos que efectuó sobre el nuevo Covid-19

La científica Li-Meng Yan asegura que el coronavirus (Covid-19) fue creado para atacar al hombre y que fue liberado a propósito, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de El Financiero.

La viróloga confesó que el virus fue creado a partir de otros coronavirus de murciélago y que son la base principal del patógeno.

La experta escapó de China tras los señalamientos que efectuó sobre el nuevo Covid-19 y reiteró todo lo que sabe sobre este virus que ataca a todo el mundo.

De manera textual y definitiva la doctora dijo lo siguiente: “El supuesto origen natural del virus no se sostiene (…) Puedo afirmar sin ninguna duda que el SARS-CoV-2 fue liberado a propósito”.

Y agregó: “Estaba diseñado para atacar al ser humano, por lo que no necesitó ninguna adaptación”, todo esto lo dijo en programa español Horizonte, con Iker Jiménez.

Además la experta señaló: “A finales de abril, el Gobierno de China ya me tenía en el punto de mira y decidí huir a Estados Unidos”.

Entonces finalizó en la entrevista par advertir que no se quedará callada: “Todo el mundo tiene que saber la verdad y no me van a asustar”.

Li-Meng Yan asegura que el mercado de Wuhan no fue el epicentro del coronavirus, la que fuera integrante del equipo de laboratorio de referencia de la Organización Mundial de la Salud en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong, dijo que fue creado en un laboratorio.

Incluso un estudio de comunidad especializada Zenodo señala la posibilidad de que las características del coronavirus apuntaba a una modificación en un laboratorio y no por una situación natural.