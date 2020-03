Este grupo representa 5 por ciento de la fuerza laboral del país.

Las familias con situaciones migratorias mixtas tampoco recibirán el cheque de ayuda. Es decir, cuando algún miembro de la familia es ciudadano y otros no, tampoco aplican.

El estímulo económico excluye también a los que se benefician del Estatus de Protección Temporal (TPS), programa migratorio creado en 1990 con el que se conceden permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales, así como a los acogidos al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), informó EFE.

De esta forma, dejan atrás a millones de inmigrantes que están en primera línea de acción contra el coronavirus, como proveedores de salud y trabajadores del campo.

Alexandria Ocasio-Cortez, congresista por Nueva York, lanzó una dura crítica a la forma de seleccionar a quienes irían destinadas las ayudas económicas del gobierno, ya que los indocumentados también pagan sus impuestos.

To clarify, $1200 checks are ONLY going to some w/social sec numbers, NOT immigrants w/ tax IDs (ITINs).

Thanks to GOP, these checks will be cut off the backs of *taxpaying immigrants,* who get nothing. Many are essential workers who pay more taxes than Amazon.

Wall St gets $4T

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) March 26, 2020