Coronavirus contagios y muertes. Estados Unidos enfrentó este miércoles otra jornada fatídica al superar los 200,000 contagios por COVID-19 y rozar los 5,000 fallecidos, con Nueva York todavía como epicentro pero con focos surgiendo a lo alto y ancho del país.

Los contagios totales alcanzaron los 215,000 -casi el doble que el segundo país con más positivos, Italia– tras sumar cerca de 26,000 en las últimas 24 horas; mientras que los fallecidos son ahora 4,757.

Aumentan casos confirmados de COVID-19 en Florida: más de 1000 en 24 horas

El número de casos de COVID-19 confirmados en Florida aumentó a 7,773 esta tarde, 1,032 más que los 6,741 contabilizados hasta el martes, y el número de personas fallecidas por esta enfermedad pasó de 85 a 101 en 24 horas, de acuerdo con el Departamento de Salud estatal.

El número de hospitalizados por la pandemia se cifra en 990, según el mismo ente oficial.

Los condados más afectados continúan siendo en primer lugar el de Miami-Dade, con 2,202 casos positivos, seguido por Broward, con 1,348.

A estos dos condados le sigue otro del sur de Florida, Palm Beach, con 616.

Este miércoles, el gobernador estatal, Ron DeSantis, anunció que ordenará mediante un decreto el confinamiento en casa en el estado a partir de las 00.00 horas del viernes, una medida que ya está en vigor en ciudades como Miami y Miami Beach.

DeSantis se resistió a imponer el confinamiento obligatorio en todo el estado con el argumento del negativo impacto económico que ello supondría en áreas que no han sido afectadas por la pandemia.

El gobernador dijo que firmará el decreto que limitará toda la actividad en Florida a servicios esenciales durante los próximos 30 días, para así tratar de limitar la propagación del nuevo coronavirus.

I appreciated the time with @TeamCavuto today to discuss the challenges facing Florida ports with passengers on ships that carry COVID-19. pic.twitter.com/7gtiijGXTG

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 1, 2020