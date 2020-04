China reportó 46 nuevos casos de COVID-19 este jueves

34 de los nuevos casos eran personas que llegaron del extranjero

Hasta el momento, China ha reportado 82.341 casos y un total de 3.342 muertes a causa del nuevo coronavirus

China reportó 46 casos nuevos de coronavirus el jueves, 34 de ellos eran personas que llegaron del extranjero. Sin embargo, no informó ningún deceso a causa del brote, reseñó The Associated Press.

De los casos domésticos, tres se registraron en la capital, Beijing, que ha aplicado estrictas medidas de cuarentena y distanciamiento social. Otros cuatro se reportaron en la provincia de Heilongjiang, en el noreste del país, donde las autoridades están tomando medidas para contener un nuevo brote entre los ciudadanos chinos que cruzan la frontera desde Rusia.

China reporta 46 casos nuevos de coronavirus: https://t.co/sq3e7gvSnt — AP Noticias (@AP_Noticias) April 16, 2020

Hasta ahora, China ha reportado un total de 3.342 muertes a causa del nuevo coronavirus entre 82.341 casos. Alrededor de 3.000 personas siguen hospitalizadas con COVID-19 o se encuentran en aislamiento y bajo supervisión por haber presentado síntomas de la enfermedad o dar positivo a ella, pero no desarrollaron síntomas.

China y Europa muestran la dificultad de salir de cuarentena

Mientras diferentes países estudiaban cómo reactivar sus economías paralizadas por el virus, las primeras experiencias en China y partes de Europa indicaban que no sería tarea fácil.

Los trabajadores que volvían al trabajo tenían miedo de gastar demasiado o de salir. Los clientes se mantenían alejados de las pocas tiendas que reabrían. Las mascarillas y las medidas de distanciamiento social seguían presentes. Y había un temor generalizado a que el coronavirus pudiera volver si las cuarentenas que pretendían frenarlo se suavizaban demasiado o demasiado pronto.

Aun así, los gobiernos estaban ansiosos por reabrir fábricas, escuelas y comercios y reparar el daño económico de la pandemia que se ha cobrado más de 137.000 vidas, de las más de dos millones de personas infectadas.

China ocultó a la población la gravedad de la pandemia de coronavirus durante seis días clave https://t.co/kQQGYKdNoy #COVID19 — ABC.es (@abc_es) April 16, 2020

Algunas ciudades chinas intentaron tranquilizar a los consumidores mostrando imágenes de autoridades locales comiendo en restaurantes. En Estados Unidos, la gente empezó a recibir los cheques de asistencia para ayudarles a pagar facturas.

Las calles de Roma se veían casi desiertas pese a la reapertura de algunas tiendas. En Viena, Marie Froehlich, propietaria de una tienda de ropa, dijo que su personal estaba contento de estar de vuelta tras pasar semanas recluidos en casa. Pero dependían en gran parte del turismo y ella estimaba que el negocio tardaría meses en volver a la normalidad.

“Hasta entonces, estamos en modo de crisis”, dijo.

El vendedor de camiones Zhang Hu en Zhengzhou, China, había vuelto al trabajo, pero sus ingresos se desplomaron porque poca gente compraba vehículos de 20 toneladas. “No tengo ni idea de cuánto mejorará la situación”, dijo.

En Estados Unidos, tras el cierre de muchas fábricas, la producción industrial se encogió en marzo y registró su mayor declive desde la desmovilización del país en 1946 tras la II Guerra Mundial. Las ventas minoristas cayeron en un 8,7% sin precedentes, y se esperaba que abril fuera peor.

El presidente, Donald Trump, dijo haber preparado nuevas recomendaciones para suavizar el distanciamiento social, a pesar de que líderes empresariales le dijeron que primero era crucial contar con más pruebas del virus y equipos de protección individual.