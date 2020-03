El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el cierre de las fronteras de Canadá a todos los viajeros que no sean ciudadanos o residentes permanentes, de acuerdo con el medio público CBC News, esto a raíz de la emergencia sanitaria emitida en todo el mundo por la propagación del Coronavirus (Covid-19)

Sin embargo, habrá excepciones para miembros de equipos aéreos y para diplomáticos. Además, Justin Trudeau anunció que no se permitirá la entrada en Canadá a aquellos nacionales que tengan síntomas de la enfermedad que actualmente ha dejado miles de muertos en varios países.

En tanto, ante el coronavirus en Canadá se implementarán nuevas medidas a partir de hoy en los aeropuertos para verificar los síntomas de los viajeros, independientemente de su origen.

La información sobre el cierre de fronteras en Canadá se publicó en diferentes portales de internet como Telemundo 48. Actualmente varias partes del mundo se encuentran en cuarentena y han cancelado actividades masivas para intentar frenar la propagación del virus que ya es considerado una pandemia.

Pero Canadá no es la única nación que estableció acciones contra el Covid-19.

El cierre de fronteras, la suspensión de clases y vuelos y la instalación de hospitales móviles son varias de las medidas que han tomado varios países de América Latina para frenar el avance del nuevo coronavirus y evitar el sombrío escenario que la pandemia ha causado en Europa.

Chile decidió cerrar todas sus fronteras luego de duplicar los contagios de coronavirus de 75 a 155 y de constatar que el virus circula libremente por el país, dijo el presidente chileno Sebastián Piñera. De los contagiados, dos están graves y conectados a un respirador artificial, un hombre de 44 años y una joven de 22.

“Hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas para el tránsito de personas extranjeras”, señaló el mandatario, quien advirtió que quienes no cumplan la cuarentena obligatoria se arriesgan a multas e incluso la cárcel.

El aislamiento domiciliario por 14 días rige para pasajeros chilenos o extranjeros provenientes de zonas de riesgo como Italia, España, Irán y China.

También se prohibió recalar a los cruceros. La creciente preocupación por la pandemia provocó que decenas de personas impidieran que pasajeros de un crucero, anclado frente a Punta Arenas, 3.000 kilómetros al sur de Santiago abandonaran el muelle con destino al aeropuerto local.

Argentina, con 56 infectados -entre ellos dos fallecidos-, amaneció con sus fronteras terrestres cerradas y las clases suspendidas en todos los niveles. Los mayores de 60 años gozan de licencia y cuentan con horarios de atención específicos en bancos y centros de salud, mientras que los Parques Nacionales permanecen clausurados.

Las autoridades analizaban otras medidas que anunciarán a lo largo de la jornada, como la posible restricción de los servicios de transporte público.

El presidente Alberto Fernández indicó que el objetivo es evitar que en Argentina, donde la mayoría de los casos de infectados son importados, comience a propagarse libremente el virus. “El coronavirus ya no viene solamente de Europa, sino que está empezando a afectar a países limítrofes y a nosotros mismos”, señaló la víspera tras anunciar las medidas para frenar la pandemia.

Durante 15 días, periodo que puede ser prorrogable, nadie podrá ingresar al país por las fronteras salvo los argentinos nativos o los extranjeros residentes en el país.

Argentina closes its borders to all foreigners for 15 days in effort to stop the spread of #coronavirus, President Fernandez says pic.twitter.com/sEjEx6yacL

— EHA News (@eha_news) March 15, 2020