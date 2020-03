Coronavirus California. El gobernador Gavin Newsom reveló que el 56 por ciento de los habitantes de California podría estar infectado con coronavirus en un período de tan solo ocho semanas.

Lo anterior de acuerdo a un informe que el propio Newsom le envió al presidente Donald Trump, según reportó el portal de noticias de The Mercury News.

Ante esta situación el mandatario estatal ha pedido a las autoridades federales la adquisición de un espacio hospitalario para la atención de más personas, de acuerdo a la proyección dada, que podría ser de más de 25 millones de personas, por lo que la situación se visualiza crítica para la entidad.

Las cifras revelan que la cantidad de casos ha aumentado de manera considerable, se habla de un 21 por ciento en el último día, por lo que las previsiones no son nada alentadoras.

En la petición, Gavin Newsom solicita la intervención de los elementos de la Marina, como una forma de ayudar ante la crisis que se vive por el coronavirus.

Gov. Gavin Newsom on Thursday asked Congress for $1 billion in federal funds to support the state’s medical response to the novel coronavirus, which he expects will infect 25.5 million people.https://t.co/NpGDPgDduN

— Los Angeles Times (@latimes) March 19, 2020