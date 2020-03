Coronavirus California: Más de 200 bancos han acordado con el estado de California otorgar una “exención del pago de la hipoteca” durante 90 días a los afectados por el COVID-19, anunció este miércoles el gobernador Gavin Newsom.

“Los bancos proporcionarán indulgencia sobre la hipoteca a aquellos que han sido afectados por COVID-19 durante 90 días”, apuntó el gobernador Newsom en una rueda de prensa desde el Departamento de Salud de California retransmitida en línea.

Este acuerdo incluye a cuatro de los cinco grandes bancos del país -Wells Fargo, USBank, JP Morgan y Citibank.

