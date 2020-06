Personas asintomáticas sí pueden contagiar de coronavirus a otros individuos

A esta conclusión llega Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas de EE.UU.

Dice que OMS tuvo que retractarse de lo que había dicho que “era raro” que se transmitiera

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno estadounidense, dijo el miércoles que la Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo que retractarse de decir que la propagación del coronavirus (Covid-19) por parte de personas sin síntomas (asintomáticas) es inusual porque eso simplemente “no era correcto”, de acuerdo a información publicada por la agencia de noticias AP.

Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS para el COVID-19, ha tratado de aclarar los “malentendidos” que surgieron luego de declarar que las personas asintomáticas rara vez transmiten el virus.

Van Kerkhove insistió el martes en que se refería solo a unos pocos estudios, no a una imagen completa.

Fauci dijo el miércoles en el programa “Good Morning America” de la cadena ABC que la variedad de formas en que se manifiestan los síntomas del coronavirus es “extraordinaria”, pero “no hay evidencia” de que las personas asintomáticas y portadoras del virus no puedan infectar a otros.

“De hecho, la evidencia que tenemos, dado el porcentaje de personas, que es aproximadamente el 25-45 por ciento de la totalidad de las personas infectadas, es probable que no presenten síntomas. Y sabemos por estudios epidemiológicos que éstas pueden contagiar a alguien que no está infectado, aunque no tengan síntomas”.

“Por lo tanto, decir que es algo raro, no fue correcto. Y esa es la razón por la cual la OMS se retractó”, agregó el director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, sobre la información de que personas asintomáticas sí pueden contagiar de coronavirus.

A su vez, el doctor Anthony Fauci reconoció que virus como el Covid-19 siempre fueron su pesadilla y que ahora se lucha contra él.

Dijo que siempre estuvo a la espera de una enfermedad como el coronavirus, de transmisión de animales a humanos.

De acuerdo a una publicación en el portal de USA TODAY, el doctor Fauci se sinceró y dijo de manera textual: “Ahora, tenemos algo que de hecho resultó ser mi peor pesadilla”.

Como ejemplo puso al ébola que es virus con una letalidad más alta, pero su transmisión no es tan fácil, además mencionó al VIH que ha causado la muerte de 37 millones de personas desde su descubrimiento en 1980.

Sin embargo, dijo que en poco tiempo y con un porcentaje muy alto de contagio, el coronavirus ha arrasado con la salud de la humanidad.

“En un período de cuatro meses, ha devastado el mundo. Quiero decir, 110 mil muertes en los Estados Unidos, muertes y millones y millones de infecciones en todo el mundo, y aún no ha terminado”, dijo el doctor luego de afirmar que las personas sin síntomas (asintomáticos) sí pueden contagiar más individuos.

El experto en enfermedades infecciosas se dijo sorprendido por la rapidez en que se ha propagado a nivel mundial y aún no se detiene, esto luego de que confirmara que personas asintomáticas sí pueden contagiar de coronavirus.

“Lo noté por primera vez a fines de diciembre. Golpeó a China en enero. Golpeó al resto del mundo en febrero, marzo, abril, mayo, principios de junio, de repente, históricamente, tenemos una de las peores pandemias que hemos experimentado”.

Solo por encima de las demás enfermedades y la actual, está la gripe que desde 1918 ha causado la muerte de más de 50 millones de personas alrededor del mundo.

Días antes de la información de que las personas sin síntomas (asintomáticas) sí pueden contagiar de coronavirus, el mismo doctor Anthony Fauci dijo que la vacuna estaría lista para el próximo año.