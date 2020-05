Las autoridades mexicanas de salud notificaron este miércoles 463 muertes y 3.463 nuevos casos de COVID-19, su cifra máxima para una jornada, con lo que suman 8.597 fallecimientos y 78.023 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia en el país.

El coronavirus arrasa en México en un solo día. Los acumulados presentaron un incremento del 4,6 % en las últimas 24 horas comparado con los 74.560 confirmados que se presentaron en el informe anterior, explicó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía.

Mexico registers 501 deaths from coronavirus in one day, biggest jump yet https://t.co/GekQwiZGzT pic.twitter.com/u0oTw1AovU

— Reuters (@Reuters) May 27, 2020