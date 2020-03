La conductora y actriz puertorriqueña espantó a más de uno

Adamari López desta el pánico por presentarse enferma a un evento

Confiesa que el coronavirus la acongoja

En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa de televisión Ventaneando, la conductora y actriz puertorriqueña Adamari López espantó a más de uno y desató el pánico por presentarse enferma a un evento. Todo mundo pensó que pudo haberse contagiado del coronavirus.

Adamari López confesó lo que en realidad la ha mantenido bajo cuidados intensivos durante mucho tiempo, y es que no ha superado del todo los estragos de la influenza que padeció el año pasado y que la mandó al hospital.

“No me he recuperado del todo, he seguido, pero la verdad es que he descansado poco. Toni a veces me regaña y me dice que no me duerma tarde”, expresó Adamari López.

Su pareja, Toni Costa, tomó la palabra para compartir que le dice a Adamari López que deje todo lo que esté haciendo y se vaya a dormir.

Adamari López compartió que hasta su suegra la está ayudando, incluso su hija, Alaïa, le dice: “Mami, ya son las nueve, vete a la cama”.

Sobre las sugerencias que están dando en su programa, “Un Nuevo Día”, para combatir el coronavirus son: lavarse las manos constantemente, y si piensas que tienes esta enfermedad, quedarte en tu casa para no contagiar a nadie más, estar al pendiente para fortalecer tu sistema inmunológico, alimentarte bien e ir al médico si tienes algunos síntomas para estar seguros que no tienes coronavirus, y si la tienes, tomar acciones antes de que se complique.

En otro tema, nuevamente Adamari López y Toni Costa decidieron posponer su boda, no por el coronavirus, sino por el cumpleaños número cinco de su pequeña hija, Alaïa, que celebraron el fin de semana pasado.

“Nosotros vamos a tener ese momento especial y no tenemos prisa para celebrarlo. Verla a ella cómo se disfrutó toda la fiesta, ella gozó tanto, ver la carita de felicidad de ella con sus amigos, con toda la gente que fue a celebrar con ella, fue lo máximo”.

Por otra parte, Adamari López está sometida a un programa de control de peso y bienestar, del que la conductora estadounidense Oprah Winfrey la nombró embajadora:

“Ha sido muy chevere, ellas me invitaron a ser la embajadora hispana para WW, lo que antes se conocía como ‘Weight Watchers’, y estamos súper contentas. Tuve la oportunidad de conocerla en Fort Lauderdale cuando vino con el tour ‘Oprah’s 2020 Vision’ y tuve la oportunidad de compartir otra vez con ella dos fines de semana atrás cuando estuvo en Los Ángeles y hasta ahora van 8 libras”.

Los comentarios para la pareja formada por Adamari López y Toni Costa no tardaron en llegar: “Hermosos los dos, una pareja llena de amor. Dios los bendiga siempre”, “Que lindo, su esposito la cuida, ese es amor del bueno, sigan así, se lo merecen, bendiciones, hermosa familia”.

“Mamacita hermosa y el hombre que está a su lado súper divino, los amo a los dos, bendiciones”, “Linda Adamari, Dios la bendiga”, “Divinos los dos, la cuida mucho”, “Cuida tu salud!!! Es lo principal”.