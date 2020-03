El actor italiano Luca Franzese confirma que junto a otros miembros de su familia, ha contraído el mortal virus

Señala que ninguna entidad sanitaria del país les ha dicho cómo actuar ante el contagio

Su cuñado y su sobrina de 23 años son portadores del virus covid-19

Luego que denunciara el abandono de las autoridades y filtrara un video con su hermana muerta por coronavirus, con quien estuvo en casa por más de 24 horas, el actor italiano Luca Franzese confirma que junto a otros miembros de su familia, ha contraído el mortal virus, por lo que señala que ninguna entidad sanitaria les ha dicho cómo actuar ante el contagio, de acuerdo a La Opinión.

Como recordará, ayer se informó que el histrión radicado en Nápoles, publicó un video desde el cuarto donde se encontraba el cadáver de su hermana, sobre una cama, y que allí permaneció por más de un día sin que ninguna autoridad acudiera a llevársela. Incluso dijo que la enfermedad se le complicó a su hermana, debido a que padecía epilepsia.

A raíz de esto, el actor tuvo que proporcionarle los primeros auxilios, como darle respiración de boca a boca. El primer video comenzó a circular en las redes sociales a manera de denuncia, pero las imágenes quedaron grabadas en la mente de la gente, ya que se pudo ver el cadáver de su hermana mientras él explicaba.

L'incubo continua Posted by Luca Franzese on Wednesday, March 11, 2020

Ahora, aparece un segundo video que de acuerdo a información del portal de La Opinión, Luca Franzese, confirma que luego de someterse a análisis clínicos, se ha confirmado que tanto él como su cuñado, y su sobrina de 23 años son portadores del virus covid-19, mejor conocido como coronavirus.

como se informó ayer, el actor -que actuó en la serie televisiva de Gomorra- denunció a través de un video el abandono del que fue víctima junto a su familia, por parte de las autoridades de salud de Italia, mientras se encontraba en cuarentena, encerrado con su hermana quien murió a consecuencia del coronavirus, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya se convirtió en una pandemia, información publicada en el portal de Zócalo.

El material lo publicó en Facebook, pero ya se encuentra en la plataforma de Youtube, en él se observa al fondo su hermana muerta, y acusa un mal manejo de la situación de parte de personal de salubridad, ya que estuvo poco más de un día en su casa de Nápoles, sin que nadie la trasladara a la morgue.

La hermana del actor de Gomorra falleció el pasado lunes. De acuerdo a la publicación de Zócalo el hombre dijo: “Ella no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado. Mi hermana tenía un tipo de epilepsia, era una persona de riesgo, es de poca vergüenza porque el médico no ha ido a casa, ni ninguna institución le ha hecho caso”, sentenció Franzese.

Además dijo que aunque él pudiera estar afuera de su casa contagiando a la demás gente, respetaba la cuarentena impuesta por las autoridades de salud para poder frenar el contagio entre su población.

En la publicación de Zócalo se informó que el traslado del cadáver de la hermana del actor se llevó a cabo por una empresa funeraria, sin embargo se desconoce en qué momento acudieron por ella.