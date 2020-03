Coronavirus Estados Unidos. El enorme paquete de rescate económico aprobado en Estados Unidos para ayudar a las empresas y gobiernos afectados por la crisis del coronavirus, conlleva reglas que buscan garantizar que el dinero sea empleado juiciosamente para estimular la economía.

Sin embargo, abundan las sospechas que estas normas lograrán realmente evitar los abusos que caracterizaron los rescates financieros del pasado.

A cambio de recibir los fondos, que podrían ser convertidos en 4.5 billones de dólares por la Reserva Federal, las compañías tendrían que acatar un tope a la compensación que otorgan a sus altos ejecutivos.

Además, estarían obligadas a mantener su nómina intacta, o por lo menos, a no despedir a más del diez por ciento de su personal por varios meses, aparte que tendrán que atenerse a restricciones sobre recompras de acciones y distribución de dividendos. Sin embargo, podría haber algunos vacíos legales.

“En teoría, parece que aprendimos nuestra lección”, estimó James Angel, profesor de finanzas de la Escuela McDonough de Administración de Empresas de la Universidad de Georgetown, “pero habrá que fijarse en los detalles… hay bastante espacio de maniobra”, agregó.

“On paper, it looks like we learned the lessons,’ said James Angel, an associate professor of finance at Georgetown University’s McDonough School of Business. “But the devil is in the details. … There’s a lot of room around the edges.”https://t.co/NXRiRmOace

— The Lowell Sun (@LowellSunNews) March 31, 2020