La oficial habló con el niño, su nombre no está consignado en los documentos del caso para preservar su identidad, quien le dijo que su papá estaba diciendo mentiras. En primero, según la versión del niño, Guillermo Díaz golpeó a su novia Corina Leyva, luego tomó la pistola y entonces le disparó.

Al momento en que Guillermo Díaz dio contra el piso, se llevó consigo el arma y al sacudirse por el impacto se disparó el balazo que le dio a su novia Corina Leyva en la cabeza. La mujer murió de inmediato en el lugar. Al principio, Díaz les dijo a los agentes que no sabía por qué estaba la pistola junto a la mujer, luego admitió que él puso el arma en ese lugar.

El asesinato de Corina Leyva ha causado un profundo dolor y consternación entre sus familiares y amigos quienes la conocían bajo el cariñoso nombre de ‘Reina’. Los amigos de Leyva se organizaron en la red social Go Fund Me para recabar fondos y ayudar a sus deudos a enfrentar los gastos que causó su asesinato.

“Madre de seis hermosos hijos”

Maryann López, amiga de la mujer asesinada, escribió en In memory of Corina Leyva (En memoria de Corina Leyva) para pedir la solidaridad de la comunidad diciendo que ‘Reina’ era “madre de seis hermosos hijos, la hermana menor de tres, una hija y amada abuela, me rompe el corazón decir que era era”.

Según López en la noche del 3 de julio su amiga Corina Leyva “estaba con su novio Guillermo Díaz cuando alrededor de las 4:00 de la madrugada (del 4 de julio) un tiro se le fue matándola de manera instantánea con su propias manos” detalla la mujer para recordar la tragedia.